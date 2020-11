Todas las actividades turísticas en Rosales se realizarán bajo cumplimiento estricto de protocolos .

Ante el inminente inicio de la temporada de verano, prevista para el 1 de diciembre en toda la Provincia de Buenos Aires, desde Rosales Municipio se dan a conocer algunas de las medidas más relevantes que tendrán vigencia en el distrito para permitir la actividad turística bajo el estricto cumplimiento de las normativas y protocolos vigentes en el marco de la pandemia de coronavirus.

Todas estas medidas quedarán sujetas a modificaciones, según la situación epidemiológica tanto en la provincia como en el distrito, y las nuevas disposiciones que pudieran surgir desde las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

“La novedad de estas vacaciones en pandemia, será que todos tenemos que contar con la aplicación CUIDAR VERANO, que será de carácter obligatorio para desplazarnos por la provincia hacia los destinos turísticos. La misma se encuentra en desarrollo y en cuanto sepamos cómo funcionará rápidamente lo comunicaremos”, explicó Bernardo Amor, a cargo de la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Municipio.

“Lo que si podemos afirmar es que la aplicación será obligatoria y que el Municipio tendrá la potestad de validar o no los certificados de autorización de cada persona que solicite viajar a Pehuen Co mediante la aplicación”, añadió el funcionario.

Cabe destacar que todas las actividades asociadas al turismo se realizarán bajo el cumplimiento estricto de los protocolos, tanto para los alojamientos, como en gastronomía, playas, entretenimiento, excursiones, etc.

Al mismo tiempo, los turistas deberán cumplir en todo momento tres medidas básicas: uso de barbijo, higiene de manos y mantener el distanciamiento. El uso de barbijo en espacios públicos es OBLIGATORIO.

“Hoy sabemos que la temporada inicia el 1° de diciembre, pero depende de cada uno de nosotros la duración de la misma. Cumplir con el protocolo es fundamental y no debemos olvidarnos que son vacaciones en pandemia”, señaló Amor.

Hotelería y alojamientos particulares. Todos los propietarios de viviendas para alquiler y de complejos turísticos en Pehuen Co, deberán enviar los formularios de protocolos completos y declaraciones juradas antes del 23 de noviembre, para poder brindar el servicio esta próxima temporada. Aquellos que aún no lo han recibido o no lo hicieron, deberán solicitarlo al correo rosalesturismo@gmail.com

Ingreso de turistas. Únicamente podrán ingresar quienes hayan realizado una reserva previa y hayan sido autorizado desde la aplicación CUIDAR VERANO para viajar. La procedencia hasta el momento no será un factor determinante.

Excursionistas. Solo podrán viajar por el día las personas a las que la aplicación CUIDAR VERANO se los permita y autorice a circular. Hasta el momento, se dispuso que el ciudadano de Coronel Rosales no deberá tramitar su permiso a través de la aplicación para visitar Pehuen Co.

Estadía mínima. En Pehuen Co será de 5 noches y por un lapso no menor a 24hs entre una estadía y otra, para permitir la limpieza, desinfección y sanitización de la unidad habitacional, ya sea pieza, departamento, cabaña, dormi, casa, apart o cualquier otra modalidad de alojamiento. La ropa de blanco deberá ser provista por los propios turistas.

No se permite el uso de sistema central de aire acondicionado en los complejos de alojamiento, solo se permitirá el aire individual en cada unidad habitacional.

Las piletas de uso compartido en los complejos de alojamientos deberán contar con un sistema de turnos y sin uso de vestuarios. No se podrá permanecer por fuera de la pileta como en zona de reposeras, el huésped deberá bañarse en la pileta y volver a la habitación.

Casas de no residentes. No se puede realizar visitas de familiares o amigos a casas particulares donde van a convivir, aunque sea por unas horas.

Los no residentes con propiedad podrán ingresar, como actualmente, con permiso de circulación nacional de 24hs y un impuesto o comprobante de propiedad. Desde el 1° de diciembre, deberán ingresar solicitando permisos a través de la aplicación CUIDAR VERANO.

Campings. Desde la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, confirmaron que trabajan en un protocolo, el que darán a conocer en los próximos días, para permitir los alojamientos en campings, con importantes restricciones.

Si hay un caso positivo en un alojamiento. Se mantienen aislados los contactos estrechos en el mismo departamento o habitación hasta tener los resultados. De ser caso confirmado, deberán regresar a su lugar de origen y se desinfectará la unidad habitacional por 48hs, y el alojamiento podrá seguir abierto.

Teatros y actividades culturales. No se permite el desarrollo de shows artísticos en espacios cerrados. Sólo se podrá realizar al aire libre, con aforo, capacidad restringida, con control de ingreso, egreso y tomar los datos de todos los asistentes. El público deberá respetar la distancia social y permanecer sentado. Se deberá cumplir protocolo que se apruebe.

Playas públicas. Se brindará información en los accesos para mantener el distanciamiento, uso de barbijo, no compartir bebidas, cumplir medidas de higiene y respetar las normativas locales respecto a horarios de mareas y capacidad máxima de la playa. Se abrirán los baños públicos con estrictos controles e higiene del lugar.

Para más información, contactarse con la Dirección de Turismo de Rosales Municipio a través de la web www.turismorosales.gob.ar, mediante Whatsapp al 2932-470093 (sólo mensajes de texto) o llamando al 02932-421595.