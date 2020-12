Tierno video de Jorge Rial jugando con su nieto Francesco

El conductor olvidó las diferencias con Morena y se reencontró con su nieto junto a Romina Pereiro y su hija Rochi.

Dejando las diferencias con su hija Morena de lado, Jorge Rial compartió un video que enterneció a medio Instagram. El conductor se mostró jugando con su nieto Francesco, quien intenta levantarlo al verlo tirado en el suelo.

«Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me deje abrazar por mi familia. Congelen este momento», escribió Rial junto al video. Romina Pereiro, quien también viene de cruzarse con More, le respondió: «Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije».

Antes, el conductor también mostró otro momento de lo que fue el tierno encuentro con el nenito. «¡Pateamos por primera vez una pelota con mi nieto! Un nuevo gallina. Todo bajo la atenta mirada de Romi y Rochi. Felizzzzzz», expresó.