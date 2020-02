Tiene 43 años y la confunden con su hija de 19

Joleen Diaz es el nombre de la madre de Meilani, con quien se muestra en las redes como si fuesen amigas adolescentes.

El caso de esta mujer estadounidense está causando furor en las redes sociales, porque a sus 43 años la confunden con su hija de 19.

Se trata de Joleen Diaz, una madre originaria California (EE UU) a quien le dicen constantemente que parece la hermana de su hija Meilani Parks, a pesar de llevarle 24 años. ¿Cuál será su secreto de la eterna juventud?

Diaz también destacó que tiene una muy buena relación con su ‘heredera’ de belleza. “Meilani está acostumbrada a que le digan que parece mi hermana mientras iba creciendo. Casi nunca nos vemos como una madre y una hija”, comenta en una entrevista.

La madre soltera, que se separó de su pareja hace 13 años, pero siguen con una excelente relación, también indica cuál es su receta para lucir tan joven y atractiva.

“Siempre he vivido de una forma saludable y activa. Raramente bebo alcohol. Descanso mucho y sigo una dieta equilibrada y hago mucho ejercicio”, afirma la ‘mamá mas sexy del mundo‘, como dice un comentario de uno de sus 57.000 seguidores.

“Cuido mi piel religiosamente y todos los días me lavo la cara por la mañana y antes de irme a la cama. No hago nada especial con mi piel”, añade Diaz. ¡¡¡Quiero ser como ella!!! Yo que siempre me estoy peleando con las patas de gallo.

Fuente: Medios / Instagram