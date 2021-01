Tiene 10 años, le ganó al cáncer y grabó un TikTok viral: “No se rindan, sigan adelante”.

José Ignacio Guevara tiene apenas 10 años pero ya se recibió de luchador. Tras una larga pero incansable lucha, superó el cáncer que lo afectaba desde que era un bebé de 3.

El niño vive en Bialet Massé junto a su familia, que fue un apoyo incondicional durante estos siete años. De hecho, pese a las grandes dificultades económicas, desde 2018 viajaron todos los meses al Hospital Garrahan de Buenos Aires para poder cumplir con el tratamiento que necesitaba para salir adelante.

+ VIDEO: El emocionante mensaje del niño que venció al cáncer

Tras recibir el alta, José grabó un video emocionante. El pequeño dejó un mensaje de aliento con una madurez que conmueve.

“Hola. Yo estoy en el hospital. Me hicieron los estudios y… lo gané. Le gané al cáncer. Y quiero decirle algo a la gente: si ustedes tienen un problema o una enfermedad y hay una cura para eso pero sale caro, no se rindan, sigan adelante como yo lo hice. Con mi mamá, con mi papá, con mis amigos. Con la gente que me ayudó. Gracias”, dijo el niño y quebró en llanto junto a los familiares que lo acompañaban.

Una Historia que suma

José fue diagnosticado con un extraño cáncer en su cerebro cuando tenía 3 años. Los primeros pronósticos fueron desesperantes porque los médicos aseguraron que le quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, nadie se dio por vencido.

Los padres del niño hicieron de todo para conseguir el dinero que necesitaban para el tratamiento. “Hicimos lo imposible, hasta rifas y peñas. Y también tuvimos mucha ayuda de la familia, amigos y del trabajo”, le relataron a Arriba Córdoba.

Sin embargo, lo parte más dura la soportó José Ignacio, que nunca bajó los brazos. “Fue muy difícil”, le admitió a El Doce e insistió en su mensaje para que quienes atraviesan situaciones similares la sigan peleando.



El niño es fanático de Belgrano y jugadores le regalaron camisetas para las rifas.

“Se bancó mucho. Él se afligía mucho por el dinero”, relató conmovida su mamá Lorena. Durante los siete años de lucha la salud del pequeño tuvo altibajos, pero logró superarlo y ahora está totalmente recuperado.