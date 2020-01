Thelma Fardin habló luego de que la denunciante de Pablo Rago la tildara de “hipócrita”

La artista se refirió a la acusación de Érica Basile, la joven que denunció al actor por violación.





Erika Basile es la joven que acusó a Pablo Rago por un hecho de violación que ocurrió en 2015. La actriz tildó de “hipócrita” a Thelma Fardin. Asimismo, la denunciante se mostró enojada con el colectivo de Actrices Argentinas.

“Me parece súper hipócrita porque yo soy actriz, y por más que no lo fuera, no recibí nunca un llamado, un mensaje de Thelma ni del colectivo de Actrices”, dijo en diálogo con Clarín.

Al respecto Thelma Fardin expresó: “La primera preocupación debería ser que el Estado se ocupe de esto, no si Actrices Argentinas, que es una colectiva que ni siquiera tiene personalidad jurídica, hizo o no hizo algo. Nosotras trabajamos constantemente con casos que no necesariamente involucran nombres que a los medios le interesan y por eso no trascienden. Pero nuestro trabajo es cotidiano y constante. Y tampoco nos interesa ceder a las presiones mediáticas. Si no, nuestra agenda estaría marcada por las presiones”.

Y continuó: “A mí en particular no me gusta entrar en la lógica del apriete y el apure como nos quieren hacer entrar tantas veces. Porque yo estoy muy tranquila, como cada una de mis compañeras, de cuán grande es el trabajo que hacemos, cuán a voluntad es, la falta de recursos que tenemos y, así y todo, cómo seguimos poniéndole energía y tiempo. Es una decisión propia”.“En ningún momento se puso en contacto con nosotras la denunciante de Pablo Rago. Por supuesto que estamos a disposición como siempre. Ella no se ha contactado con ninguna de las 200 compañeras que somos en la colectiva de actrices. Estamos absolutamente a disposición y está clarísimo que apoyamos a todas las denunciantes”, señaló en declaraciones para Ciudad Magazine.