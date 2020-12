Tevez no se achica y quiere la revancha con River: «Ojalá nos encontremos en la final».

Luego del gran partido de Boca ante Racing, Carlitos aseguró que el equipo «recuperó el espíritu» y ya sueña con la definición del 30 de enero en el Maracaná.

Carlos Tevez, el capitán de Boca, definió que su equipo jugo «como todos querían», después de la victoria por 2 a 0 ante Racing que lo clasificó para jugar el 6 de enero el encuentro de ida de semifinales contra el Santos, por la Copa Libertadores; y aunque todavía falta un escollo para ambos aseguró que le gustaría una nueva definición ante River.

«A mí me gustaría jugar la final con River. ¿A quién no le gustaría jugarla? Ya estamos los dos en semifinales, ojalá pasemos los dos y nos encontremos en la final», declaró el ídolo de Boca en diálogo con Presión Alta por TyC Sports.

Sobre el gran rendimiento del equipo de Miguel Ángel Russo luego de las dudas que se generaron por los flojos rendimientos de los últimos partidos, lleno de confianza Carlitos no dudó: «Este es el Boca que todos queremos, porque recuperamos el espíritu. Éste era un partido psicológico para nosotros. Tenemos que seguir por este camino. Ni cuando perdimos con Racing en la ida éramos los peores ni ahora somos los mejores. Debemos buscar el equilibrio para que todos los partidos sean iguales», destacó Tevez para la transmisión oficial del encuentro jugado en la Bombonera.

En la misma línea agregó: «Hoy Boca demostró que puede presionar alto y generar muchas situaciones de gol. Es muy importante que nos metamos en la cabeza que lo podemos hacer. Si nos lo proponemos podemos jugar así», enfatizó luego de la gran diferencia que se vio entre el Xeneize y Racing más allá del resultado.

Además explicó las razones por las que le dejó ejecutar el penal a Sebastian Villa quien convirtió el segundo gol: «Ayer yo pateé tres penales y (Esteban) Andrada me los atajó todos. Hoy Villa me pidió ejecutarlo, porque ayer había metido todos y me pareció justo que lo hiciera él», destacó.

Tevez le pidió disculpas a su esposa por no estar en su aniversario de casados

Minutos después de la victoria de Boca sobre Racing, Tevez publicó un divertido posteo en sus redes sociales pero no tenía nada que ver con el duelo de Copa Libertadores sino que fue dedicado a su esposa Vanesa con quien el 22 de diciembre festejaron sus cuatro años de casados separados por irse a jugar «un partido con los pibes».

Cuando se retiraba de la Bombonera, Carlitos volvió a acordarse de su esposa con mucho: «Ayer me tocó concentrar y me fui y hoy también. Al no estar con ella, me parece justo porque es la que me banca y banca todas las paradas en casa con los chicos cuando uno no está. La verdad es que yo estoy poco y nada en casa entonces todo el esfuerzo es gracias a ella. La verdad es que no tengo palabras para decírselo. Solamente pedirle perdón por no estar pero bueno, uno tiene que hacer feliz a la gente de Boca».