Tevez le respondió a Boca y se mostró muy firme: no hay solución a la vista

El ídolo sigue firme en la renovación por seis meses, mientras que el club desea extender el contrato por un año.

Carlos Tevez sigue sin definir su continuidad en Boca

Cuando todo parecía absolutamente encaminado para que se efectúe la renovación correspondiente, la novela de Carlos Tevez escribió más capítulos y ahora no tiene un desenlace claro.

Sucede que Boca Juniors le ofreció al ídolo de la institución una extensión del contrato por un año más, algo que no convenció del todo al futbolista de 36 años de edad, que pretende solamente seis meses.

En ese contexto tuvieron lugar varias declaraciones cruzadas entre el propio futbolista, Jorge Bermúdez y Mario Pergolini, entre otros. Mientras tanto, Tevez se comunicó con la institución para reafirmar su postura.

La idea del hombre que fue clave en la conquista del título en la Superliga Argentina pasada sigue siendo extender su contrato solamente por seis meses y no alargarlo por un un año completo como desea Boca.

Al mismo tiempo, Tevez sigue aceptando las condiciones propuestas por Boca, por lo que el conflicto entre las partes pasa únicamente por la duración del contrato, algo que, por el momento, no genera un acuerdo a la vista.

Cabe destacar que, mientras tanto, equipos como Corinthians, donde Tevez ya supo desempeñarse con sumo éxito hace una década y media, se encuentran al acecho y podrían hacer una oferta de manera inminente.