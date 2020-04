Tevez con Fantino: «Estoy dispuesto a lo que sea para ayudar a la gente»

Carlos Tevez ha sido la primera figura importante del fútbol argentino que ha sido con los tapones de punta contra la situación que se está viviendo hoy. El primero en tener una mira crítica. El capitán y Diez de Boca habló este miércoles con Alejandro Fantino en América TV y principalmente habló de su bolsillo como jugador de fútbol. Habló por primera vez de cómo se está viviendo esta crisis por el COVID-19 que está afectando también a la economía y, principalmente, a las clases más bajas

«Los barrios pobres es donde más cuesta, donde más tenemos que estar. El Estado está haciendo las cosas muy bien. Nosotros como ejemplo tenemos que estar. Acá no hay camisetas. Uno en silencio hay que estar. No importa clase social, no importa nada. Hay que hacerle entender a esos vivos que están jugando con la vida de los demás. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene plata«, enfatizó.

«El futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar. Tenemos que estar en los comedores, en los barrios donde más nos necesitan. Es fácil hablar desde el sillón de la casa«, manifestó en relación a la poca ayuda que hay durante el año en las zonas más carenciadas. “Nuestro caso no tiene comparación con el de las personas que viven el día a día”, agregó el surgido de Fuerte Apache.

«Yo sé a que mi familia no le falta para comer, pero estar con esa gente (de comedores) nos va a ser mejor. Ahí empieza el gran ejemplo. Uno puede hacer videos para que la gente se quede en casa, pero el verdadero ejemplo sería cuando salgamos y ayudamos a esa gente que la está pasando mal. Nos tenemos que preocupar por la gente que no la está pasando bien. nuestros abuelos, nuestros padres», detalló.