Terrenos tomados en barrio Maldonado: algunos lotes pertenecen a la Unión Ferroviaria

Los ocupantes son unas 180 personas, quienes aseguran que el predio estaba abandonado. El sindicato sostiene que es el propietario del espacio y que tenía planificado construir allí un barrio de viviendas.

La ocupación de tierras en Don Bosco y la Ruta 33 generó una disputa entre los vecinos ocupantes, que aseguran que los lotes estaban abandonados, y la Unión Ferroviaria, quien afirma tener la propiedad del espacio, en el que planeaba construir viviendas para sus afiliados.

“Estos terrenos hace años que están y nadie ha hecho nada, lo único que se ha juntado es basura y las familias son las que han limpiado”, le dijo a Telefe Noticias uno de los ocupantes.

Néstor País, de la Unión Ferroviria, dijo por su parte: “estos no son terrenos fiscales, como dicen algunos. Hemos hecho todas las denuncias correspondientes”.

La ocupación del predio, ubicado calle de por medio respecto al supermercado mayorista Yaguar, se produjo hace una semana, cuando alrededor de 180 personas comenzaron a desmalezar y subdividir el espacio colocando demarcaciones y carteles con nombres de las familias.

“Hicimos un censo entre nosotros y cada terreno que se agarra va a ser solamente para familias con hijos”, explicaron en la toma.

Poco después de ese primer asentamiento, la policía y autoridades municipales retiraron los marcadores del lugar, pero los vecinos regresaron y volvieron a repartirse los terrenos.

“Sacaron todo, pero sin orden, sin nada. No hay ningún papel que diga quién es el propietario”, sostiene una mujer que también participó de la ocupación.

Por su parte, País explica que, tras la denuncia, esperan que la Justicia emita una orden de desalojo, y señala que la ocupación demorará los planes del plan de viviendas que estaban organizando.

“La lonja que están tomando la teníamos destinada a un barrio ferroviario; ahora se nos complicó todo”, se lamentó el sindicalista.

“Si esta gente no se va, nosotros no podemos hacer nada y nuestros compañeros ferroviarios siguen con problemas de ocupacionalidad”, remarcó.

Hasta el lunes 24 al mediodía no había habido movimientos para desalojar a las familias, ni se habían visto tareas de construcción en el predio.