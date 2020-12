Terminó de apagar un incendio y se fue a rendir la última materia del secundario.

Ocurrió en la localidad de Sampacho. La joven es aspirante a bombera en el cuartel, mientras cursaba sus estudios secundarios. Repasó los apuntes arriba del autobomba.

Tania Kañera es aspirante a bombera del cuartel de la localidad de Sampacho y rindió la última materia del secundario después de trabajar en un incendio de pastizales.

La joven debía cuatro materias de sexto año y este año decidió anotarse en el plan Fines para concluir sus estudios. “Todo fue a través de Zoom”, relató sobre la modalidad de cursado a la radio local FM Identidad.

El día que tenía que rendir su última materia, un incendio de pastizales requirió del trabajo de su equipo. Ella estaba haciendo trámites y cuando llegó al cuartel, los bomberos ya habían salido.

“A las 16 llaman de nuevo diciendo que se había reiniciado. Así que salimos de inmediato para allá. Mientras íbamos con un compañero en el autobomba repasé los apuntes. Tenía que rendir a las 20. Estábamos en el incendio y llegaba mi hora de rendir y no podía hacerlo, por lo que le envié un mensaje a mi profesora para que me tomara en el turno de las 22”, detalló Tania al diario Puntal.

Y continuó: “A las 21:30 llegamos al cuartel, me cambié y me fui corriendo a mi casa. El celular se me había apagado, lo enchufé para cargarlo mientras me lavaba un poco la cara y las manos y me senté a rendir”.

La profesora le preguntó qué le había pasado, y ella le respondió que era aspirante y que había estado trabajando en un incendio. La docente le dijo que era un honor que una estudiante rindiera su última materia así, de esa manera y egresara con ella.

Tania repartió su tiempo entre estudiar las materias del secundario, los estudios teóricos y prácticos de su formación como bombera y el trabajo particular. Se mostró feliz de haber ingresado al cuartel, donde ya le quedan los últimos meses para que sea una bombera voluntaria.