Tensión policial en Salta: se saltaron la cadena de mando y exigen aumentos salariales

Mientras crecen los rumores por posibles acuartelamientos, excomisarios se reunirán este jueves con el Coordinador Pablo Outes. El problema con la ART y las muertes por covid-19 en la Fuerza será otro tema a tratar.

Después de la protesta policial en Buenos Aires, que tuvo su mayor momento de tensión cuando los efectivos rodearon, armados, la residencia de Olivos, la mayoría de los gobernador realizaron, raudos, aumentos salariales al sector, para evitar conflictos en sus provincias o para darlos por terminado.

Pasaron siete días y este 16 de septiembre se conoció que un círculo de suboficiales se organizó y elevó una nota directa al gobernador Gustavo Sáenz, salteando así toda la cadena de mando.

“Se han autoconvocado y han hecho un petitorio a la provincia, desconociendo la cadena de mando. Desconociendo a la Jefa de Policía, al secretario y al ministro de Seguridad, con los cuales no se sienten representados”, dijo a LA GACETA el abogado Santiago Pedroza, quien tiene un rol de intermediario entre el gobierno y los manifestantes.

El aumento salarial es el principal pedido, pero no el único, si bien subrayan que hoy la mayoría de los policías están por debajo de la línea de pobreza. También dicen estar cansados de los destratos de los superiores y de la falta de atención médica para los efectivos que hoy fallecen por covid-19.

“Cada policía que muere es una daga en el corazón. Hay mucho dolor. Ya son siete policías muertos por covid y todos tuvieron problema con la ART”, dijo Pedroza, quien fue el encargado de llevar el petitorio hasta el gobierno. Pedroza indicó también que la reunión se realizará con el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, mano derecha del Gobernador.

Están muy decididos, muy organizados, tienen delegados en toda la provincia, en Orán, Metán, en todas partes”, sostuvo el letrado.

Pedroza subrayó que su rol es incentivar el diálogo y evitar que se dé en Salta un escenario similar al de 2009, cuando la policía realizó un paro masivo y hubo saqueos en la ciudad. “Yo estoy acá para ser de gestor y evitar cualquier tipo de medida de fuerza, para que las cosas se arreglen hablando… Hay un nivel de organización muy importante. Yo le puse en advertencia a la provincia, para que esto se hable urgente, esto es un foco de conflicto muy agudo”, dijo.

Sobre audios de WhatsApp que circulan llamando a un acuertelamiento desde mañana, Pedroza respondió que no cree que eso vaya a pasar: el abogado cree que primará el diálogo.

El petitorio

En el petitorio que llegó hoy a manos de los funcionarios provinciales, se deja en claro que esperan una respuesta para evitar ir a un paro.

“Existe un mal trato hacia el personal subalterno obligándolos a realizar sus tareas en forma paupérrimas sin los elementos de seguridad necesarios, poniendo en riesgo su salud”, señalan. Y acotan: “Ante los sucesos ocurridos, contagios y fallecimientos, los que dirigen el área no han estado al altura de los acontecimientos, no brindaron la contención y ayuda necesaria demostrando falta de interés y cariño por nuestra fuerza, desidia, desinterés que causa bronca y dolor en la fuerza”.

La nota dirigida al gobernador lleva las firmas de los comisarios Hugo Faustino Aillon y de Adolfo Enrique Carbajal.

Estos son los principales puntos de la “reparación histórica” que piden:

A- Recomposición salarial:

Piden una escala salarial con proyección anual que se ajuste a las circunstancias de la canasta básica donde no existan pagos en negro que afectan al salario del personal retirado generando cientos de juicios en trámites y la previsión de enfermedades, accidentes y fallecimientos ante la falta de estructuras edilicias en mal estado, móviles deteriorados, equipos de protección y municiones vencidas etc.

B- Servicios extraordinarios

Piden que se incrementen los montos a los servicios de Policía Adicional tanto el Público como al Privado; servicios que se cobran por adelantado y no se traslada de inmediato al bolsillo del trabajador. Piden también que se determine legalmente si el policía asignado a un servicio adicional pago, pasa a depender del que lo contrata porque paga, pues aún se observa que en los servicios de bancos etc., realizan tareas de porteros y otras actividades ajenas a la seguridad.

C- Recargos de servicios

Se analice el plus denominado HORAS CORES (Compensación por recargos de servicios) es un ítem cuyo monto por horas no tiene determinación que lo justifique y se aplica indiscriminadamente con un monto antojadizo, sin límites de jerarquías, y con el grave perjuicio que al instrumentarse en negro, no repercute en el salario del retirado generando judicialización para su reconocimiento.

D- Suplemento único alimentario

Exigen que se instaure un bono adicional alimentario mensual consistente en dinero en efectivo, destinado exclusivamente al personal operativo por un monto de 4 mil pesos que consista en dos comidas o raciones diarias cuando le corresponda cumplir servicios lejos de su residencia o no tenga la posibilidad de relevo, o bien por las circunstancias deba preparar su almuerzo o cena en el lugar asignado al servicio.

E- Bienestar laboral.

Exigen que se constituya de manera urgente una Comisión integrada por representantes de la Aseguradora Riesgo de Trabajo ART, de la Comisión Provincial de DDH de la Provincia y de la Cámara de Diputados -Comisión de Seguridad- que intervenga en la medicina laboral policial en todos sus aspectos y de higiene y seguridad laboral, ambas áreas estarán facultados a visitar y apersonarse en la Dependencias Policiales, UURR, Comisarías, Destacamentos y especialmente en los Puestgos móviles de controles de ruta, consignas y vigilancias, “donde se puede observar el abandono y las carencias totales de protección en seguridad y salud pública, de esta manera podrán ir identificando factores de riesgos en prevención de mejores condiciones de vida y medio ambiente laboral, del riesgo psíquico y físico del trabajador Policial y en la actualidad en la prevención del COVID19 que los mata”.

F- Una ley de heridos y fallecidos en y por actos de servicio

Los manifestantes dicen que es insuficiente otorgarle un ascenso por mérito extraordinario, si el fin de su carrera es llegar a la máxima jerarquía. Piden urgente el análisis de una ley que favorezca a los héroes para que pueda sobrellevar las secuelas de las heridas y su sufrimiento y para las viudas y sus hijos para una mejor calidad de vida. Quieren que cada cuatro años se les dé un ascenso, aunque sea postmortem, hasta llegar al grado de comisario.

G- Creación de un centro médico policial para Covid

Esto dice el petitorio “Todos hemos escuchado el clamor de los familiares que se hizo público por la falta de previsión y tal vez de una mala organización para la contención de los policías contagiados y fallecidos en servicio, donde cuando por su gravedad recién eran asignado al azar a cualquier hospital o Clínica para su internación; la falta de protocolos y coordinación con nuestra Obra Social y las ART para determinar su asistencia o no. Nos obliga a impulsar la creación de un CENTRO MEDICO UNICO DE ASISTENCIA en cada Regional atendida por nuestra propia gente profesionales del área de la salud, que permita un control y seguimiento y también ayuda de parte de familiares. Queremos que los fondos de la Caja Única Policial sean destinados exclusivamente para paliar los gastos de este Centro pues no sabemos el destino de ese dinero público, no obstante, creemos en la solidaridad de nuestras Asociaciones Civiles que nos nuclean, llámense Mutuales, Círculos, Fundaciones, Cooperadoras, y el aporte tal vez de la creación de un fondo único solidario donde cada uno de los 12 mil efectivos en actividad y los 7 mil en situación de retiro, podrían autorizar el descuento de sus haberes un monto mínimo fijo o a su voluntad por un tiempo determinado. La emergencia obliga un profundo análisis de lo que no se hizo y se puede hacer, la cuestión es que se debe designar un profesional médico con especialidad y de reconocida trayectoria que evalué la posibilidad de encontrar un espacio físico adecuado para llevar adelante esta alternativa de urgente decisión política y humanitaria.”

H- Vivienda Familiar

La carta enviada al gobernador señala que muchos efectivos viven en forma paupérrima e indigna. “Es triste ver en muchos casos, cuando se ordena judicialmente desalojos en asentamientos, se puede observar también a compañeros nuestros junto a su familia en carpas humildes y desesperados anhelando por el sueño de tener un terreno o vivienda propia, otros conviven con los padres o con sus suegros, soportando la humillación de sentirse agregados al no poder independizarse. Todo esto produce una alteración psíquica en el personal policial que sin duda lo traslada a su lugar de trabajo. Necesitamos de su atención y de una política habitacional que abarque a nuestro sector y al penitenciario”, señalan.

Un exsecretario de seguridad remarcó la gravedad del petitorio

El exsubsecretario de Políticas Criminales, Ángel Sarmiento, habló de la gravedad de la protesta. Consideró que la actitud de dirigirse directamente al mandatario salteño, se deja ver que ni la Jefa de Policía, ni el Secretario de Seguridad, ni el Ministro del área, pueden atender sus reclamos.

Entrevistado en Aries Fm, señaló que existen similitudes con la protesta que tuvo lugar días atrás por parte de la Policía bonaerense que saltearon al Ministro de Seguridad y al Gobernador de Buenos Aires, para ir a reclamar directamente ante el Presidente de la Nación.

Sarmiento sostuvo que hay diferencias entre los policías y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, viniendo este último del Ejército.