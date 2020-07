Tensión en «Bendita»: Marcela Coronel quiso salir al aire para aclarar una versión y Beto Casella se negó

«No está en la rutina y nosotros no hacemos notas», explicó el conductor.

En medio del enfrentamiento entre Marcela Coronel y Denise Dumas, este miércoles, se vivió un momento de tensión en el programa «Bendita», emitido por El Nueve. Sucede que la conductora de «Hay que ver» reveló una supuesta lista negra de famosos con los que no quería cruzarse su contrincante mediática, tema por el cual el ciclo que conduce Beto Casella se hizo eco y en uno de sus informes abordó la cuestión.

Dentro del listado de personas que trascendió, con las cuales Coronel no quisiera cruzarse se nombró a Esmeralda Mitre, José María Muscari, el doctor Santa María, Matilda Blanco, Benito Fernández y el mismo Beto Casella. Como consecuencia de dicha versión, la periodista de espectáculos le escribió a Mercedes Ninci, panelista de «Bendita», en medio del aire, y le dijo: «Es una locura, no sé de dónde sacan eso. ¿Qué lista negra puedo armar? ¿Cuántas veces salió Beto en programas que yo estuve? Diez seguro y la última fue en ‘Hay que ver’. No sé qué están buscando con esto».

En ese momento, Ninci les comunicó a sus compañeros que Coronel estaba pidiendo salir en vivo para aclarar el rumor, a lo que Casella se negó rotundamente. «No, no está en la rutina. En serio estoy hablando, sin ironías. No está en la rutina y nosotros no hacemos notas. En todo caso, un día de estos le hacemos un móvil desde la casa. Pero la verdad, no está en la rutina. No viene al caso», manifestó, dando por concluído el momento.