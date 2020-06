Tandil flexibiliza actividades y transita la Fase 5 de la cuarentena

El Intendente de Tandil Miguel Lunghi, relató la situación del municipio donde ya existen las salidas recreativas para hacer deporte y se plantea la reapertura del turismo local.

El Intendente de Tandil, Miguel Lunghi analizó la situación del distrito en medio de la pandemia y en ese marco explicó a Radio Provincia que “hace 36 días” no hay casos de Covid-19 y los que tuvieron como positivos fueron “casos simples, que se resolvieron en sus domicilios, llevamos 73 días de cuarentena con entradas controladas, policías, enfermeros, inspectores tránsito, controlamos la temperatura, quien viene de zona de transmisión de Covid-19 va a aislamiento, siempre puede haber algún pillo que quiere pasar por otro lado pero tratamos de controlar de la manera más enérgica posible y por eso habíamos pedido ampliar algunos servicios porque la parte económica , tenemos mucho turismo y hay problemas de despidos”.

“Por suerte ahora ingresamos en Fase 5, habíamos advertido a la Provincia que si no ocurría esta flexibilización la gente iba a salir igual por su cuenta, generando mayores inconvenientes. Acá nos tienen que traer cantidad de empleados que van a un trabajo, se abren de 9 a 18 los comercios y después el pueblo se queda tranquilo, se puede caminar una hora por día con DNI y no hemos tenido contagios y por eso la necesidad de la apertura”, explicó el jefe comunal.

En esa misma línea apuntó: “La Provincia es una Nación, el interior es muy distinto al conurbano. En1 km cuadrado en el interior viven 20 personas y en 1 km cuadrado del Conurbano vienen 7 mil personas y es ahí donde está el problema y la gente ahí no va a poder tener el distanciamiento social”.

“Estamos en una región buena, Rauch no tiene nada, Ayacucho no tiene nada, San Cayetano tampoco, acá nos conocemos bastante, casi no hay casos, si cae algún coronavirus porque no estamos exentos ya que la estupidez humana existe porque reunirse para una fiesta de embarazo es un poco fuerte en este momento, estamos preparados para atender”.

Lunghi adelantó que planea reabrir el turismo pero sólo de manera local ya que “tenemos muchas cabañas en las sierras, si ha vivido 75 días encerrado en un departamento y quiere venir dos días a una cabaña puede hacerlo”.

«Yo no soy del poder político del Gobernador pero hay que estar juntos porque la parte económica sale la pandemia y vamos a seguir con dificultades”, finalizó.