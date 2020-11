Tanda de Penales de Betway Nations League

Ante esta la clausura de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League en su edición 2020/2021, la casa de apuestas de fútbol Betway somete a diez de sus protagonistas a una tanda de penaltis muy innovadora, donde los datos curiosos y distintas anécdotas surgen mediante preguntas y los futbolistas tendrán que adivinar y contestar cada una para así poder ganar.

De esta manera, los diez representantes de distintas ligas del viejo continente responderán 5 interrogantes relacionadas con sus selecciones (emulando una clásica tanda de penaltis) y sus actuaciones en este singular torneo, donde la clasificación de acuerdo a las preguntas acertadas nos dará un sabio ganador indiscutible y nos dotará de varias anécdotas de la competición que ignorábamos. Sin olvidar el conocimiento de sus distintos protagonistas en esta divertida previa para la doble jornada de Nations League.

Dentro de este video, jugadores reconocidos de la Liga Santander española, Premier League inglesa y Bundesliga Alemana de la talla de William Carvalho, Sergio Canales, Iago Aspas, Angelo Ogbonna, Andriy Yarmolenko, Tomas Soucek, Ennis Bardhi, Niklas Stark, Dedriyk Boyata o Lukasz Fabianski serán aquellos protagonistas que se mojarán dentro de la línea histórica de su selección, además de intentar otorgar datos e información relacionados a sus debuts en la Nations League, con la remera de su nacionalidad y otros detalles importantes de su lugar de origen. El observar que existe una gran diversidad entre estas personalidades, dota a esta competencia de más interés, puesto que las preguntas van dando una tónica curiosa sobre informaciones futbolísticas de equipos representantes de República Checa, Ucrania, España, Alemania, Portugal, Bélgica y hasta Macedonia.

Dentro de la misma, conoceremos también percepciones de futbolistas con respecto leyendas de su país natal, además de chistes y fallos garrafales de varios de los mejores futbolistas del planeta. Con ello se demuestra que el hacer goles, generará llegadas o atajar balones no es lo mismo que conocer la historia futbolera de tu país en profundidad. Si estás interesado en observar quién es el ganador no dudes de darle click al siguiente vídeo y prepárate para asombrarte dentro de esta particular tanda de penales.

https://players.brightcove.net/5639141734001/j6ypg0Y2N_default/index.html?videoId=6210034760001