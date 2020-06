Talleres protegidos bahienses sobrellevando la difícil situación

Los talleres protegidos de la cuidad están sobrellevando la difícil situación, al igual que muchos otros rubros de Bahía Blanca.

Estos talleres están compuestos por chicos que presentan una discapacidad física y/o mental, y algunos de ellos que son en su mayoría son personas de riesgo. Por la presencia del COVID-19 que los obligo a reducir el personal y a la vez tener menos producción y poca cantidad de ventas.

Las escuelas o establecimientos institucionales que presentan estos talleres constan de un enfoque para promover la formación integral de los alumnos, brindándole oportunidades educativas que les permite la inclusión en todos los ámbitos, a través del desarrollo de la autonomía y auto determinación frente a las exigencias de la vida diaria, como respetar el cumplimiento de normas y principios básicos para una convivencia cordial.

Estos talleres protegidos dan la oportunidad a que sus empleados no vean el trabajo como algo solamente laboral, sino también como una oportunidad de desarrollarse social junto a personas que tienen sus mismas o parecidas cualidades. Además de no tener esa contención que el lugar les aportaba y directamente no saben cuándo podrán volver por la situación en el marco de la pandemia.