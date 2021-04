SUTEBA pide que se garanticen los protocolos

La secretaria adjunta del gremio, María Laura Torre, dijo que hay que controlar los cuidados sanitarios adentro y afuera de las escuelas.

La secretaria adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, indicó que “hemos pedido una reunión conjunta al ministerio de Salud y a la Dirección General de Cultura y Educación para analizar la situación en las escuelas ante la aceleración de los casos de coronavirus”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une dijo que “pedimos un informe para tener un panorama general más allá de los propios datos que nos llegan de parte de los delegados gremiales”.

Torre admitió que “la educación es fundamental para los alumnos y para toda la comunidad, pero hay que ver qué sucede en cada una de los distritos. Por eso lo que pedimos es el estricto control para garantizar la presencialidad en las aulas”.

En ese marco, destacó que en muchos municipios, “los transportes no alcanzan y los docentes y los estudiantes no se están trasladando de manera correcta. Adentro, las escuelas son los lugares cuidados por la solidaridad y el compromiso de los docentes en el cumplimiento de los protocolos pero hay que analizar qué pasa afuera”.

Torre sostuvo que “si hay que tomar medidas más restrictiva se deberá hacer pero la palabra autorizada la tienen el Ministerio de Salud y la Dirección General de Escuelas, no los docentes. Nosotros debemos garantizar que se cumplan los protocolos para cuidar la salud de docentes y estudiantes”.