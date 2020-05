Suecia le contestó a Fernández: “Es difícil hacer comparaciones”

El gobierno de Suecia respondió los fuertes cuestionamientos que hizo el viernes pasado el presidente Alberto Fernández sobre el modelo elegido en el país europeo para enfrentar la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado, y en un tono diplomático, destacó que “es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países”. Pero aclaró que “el objetivo de las medidas de contención de Suecia del brote del coronavirus es el mismo que en otros países: salvar vidas y proteger la salud pública”.

«Durante los últimos días la Embajada de Suecia ha notado interés sobre la forma en la que Suecia está combatiendo el nuevo coronavirus. Por eso acompañamos a continuación un texto explicativo al respecto«, arranca el comunicado difundido este lunes por la Embajada sueca en la Argentina.

Y agregó: «El objetivo de las medidas de contención de Suecia del brote del coronavirus es el mismo que en otros países – salvar vidas y proteger la salud pública. Nos enfrentamos con los mismos desafíos y hacemos uso de instrumentos similares a otros países – fomentamos el distanciamiento social, protegemos a los grupos vulnerables y a los de riesgo, realizamos testeos y reforzamos nuestro sistema de salud. El objetivo es aplanar la curva de contagios y evitar que el sistema de salud se sobrecargue».

El texto explica que las medidas tomadas consisten en una combinación entre legislación y recomendaciones sanitaria. «El Gobierno de Suecia ha impuesto el cierre de fronteras, suspensión de clases en escuelas secundarias, prohibición de visitas a geriátricos y eventos de más de 50 personas. Instamos a que las personas que presentan síntomas de Covid-19 no vayan a trabajar, lo cual es posible a través de un seguro de salud extendido».

Sigue: «Las medidas de Suecia difieren de otros países solamente en tres aspectos: nosotros no hemos impuesto un aislamiento social, preventivo y obligatorio, no hemos impuesto el cese de la actividad comercial a algunas empresas y no hemos cerrado jardines de infantes ni escuelas primarias».

Pero aclara que la vida en Suecia no continúa como de costumbre y que la economía sueca se vio fuertemente afectada por la pandemia. «Se espera un ascenso dramático del desempleo», asegura el documento.

El viernes pasado, cuando anunció la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo, el presidente Alberto Fernandez dijo que “cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta 3.175 muertos por el virus», señaló molesto. «Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Es decir que lo que me están proponiendo, es que de seguir el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos”, dijo.

Ante ello, la embajada de Suecia destacó: «En esta situación, es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países. Suecia tiene tasas de mortalidad por Covid-19 más altas que algunos otros países que han impuesto la cuarentena, y más bajas que otros que también han impuesto la cuarentena».

Fuente: Infobae / Clarín