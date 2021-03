Su ex mujer secuestró a su hijo y viajó al Conurbano para esconderse

Julio es un bahiense que debió padecer un verdadero drama para recuperar a su hijo de 5 años, quien el pasado 17 de marzo fue raptado por su expareja tras una audiencia judicial y recién pudo recuperarlo a los cinco días.

«Yo tengo una relación muy conflictiva con esta mujer y siempre me hizo la vida imposible con el nene, con restricciones o cualquier cosa para que no lo vea y yo siempre cumpliendo con mi cuota que me corresponde. Al principio el nene estaba su cargo y lo tenía como a un perro en la casa. Yo tenía un régimen amplio de visitas y nunca lo respetó. Por ahí desaparecía 15 días con el chico, era totalmente inestable», relató.

Según Julio, dado los antecedentes policiales de A.M., solicitó informes periciales que terminaron avalando la decisión de la Justicia de otorgarle la tutela del menor que tiene trastorno del espectro autista (TEA).

Sin embargo, el escenario se agravaría a límites insospechados, en medio del litigio por un nuevo régimen de visitas.

«Tuvimos audiencia y cuando le dieron las visitas, por tres horas y sábado por medio, el primer día se fugó y ya lo había hecho el año pasado, desapareciendo 6 meses con el chico y yo no tenía ni noticias. El Juzgado de Familia siempre trabajó muy lento. Tuvimos seis audiencias, ella fue sólo a una con abogado y después no fue más», manifestó.

Julio mencionó que A.M. se fugó durante la tarde del pasado 17 de marzo en un «coche vip» de Remis Universitario, en el cual «no les pidieron ningún documento «tanto a la mujer como al menor. A partir del testimonio contradictorio del remisero, obtendrían el primer indicio del paradero real del niño.

Y añadió: «Tuve que viajar al Tigre, pedí un auto prestado de un compañero de trabajo y viajé con un amigo y mi novia. Allá tuve que pedir plata prestada hasta que lo encontrara. Teníamos el domicilio, pero a la vez ella tenía otro en Boulogne».

En este punto, el padre agradeció la labor del titular de la Comisaría Séptima, Dino Bragagnolo, del jefe de la Estación Departamental, Gonzalo Bezos, y de la UFIJ N°20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, quienes se movieron con celeridad y dieron intervención a la DDI de Tigre.

Durante el fin de semana se realizó un allanamiento en un domicilio de calle Pedro Goyena 1810, en Tigre, donde hallaron las pertenencias del pequeño. Un lugar al cual Julio definió como «un antro» en el que se ejercería la prostitución y estaba «en condiciones desagradables».

El papá del niño remarcó la necesidad de visibilizar este tipo de situaciones y pidió que los Juzgados de Familia «se interioricen más en los casos y los resuelvan de manera más profesional para no tener que estar recuperando infancias destrozadas».