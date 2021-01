Stefy Xipolitakis separada definitivamente de su novio tras casi 9 años de relación: «Hace un par de meses que estoy sola».

Las cosas entre Stefy Xipolitakis y Sebastián Pelisch hacía mucho tiempo que no estaban del todo bien. Las peleas eran cada vez más frecuentes y ya para septiembre del año pasado, ella había dicho públicamente que veía bastante difícil la reconciliación.

Lo cierto es que ella no había vuelto a decir nada al respecto hasta este jueves, que un seguidor le preguntó en Instagram si seguía de novia. «Empezamos bien arriba con las preguntas… no, hace ya unos meses que no estoy más en pareja», reconoció.

Stefy y Sebastián se conocieron allá por 2012 y desde entonces, no se separaron nunca más. En varias entrevistas, la griega había admitido que estaba ‘feliz y enamorada’ y se ilusionaba con la posibilidad de formar una familia junto a él. En 2016, él le regaló un anillo de compromiso y anunciaron su casamiento pero al final, por una u otra razón, se fue postergando.

Pero luego de un 2020 sumamente complicado en muchos aspectos, la pareja se desgastó por completo.

FUENTE; REVISTA PRONTO.