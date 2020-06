Movilización de trabajadores de la Seguridad

Desde el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas, informaron que en el día de mañana comenzarán con un plan de lucha con movilización frente a TRANSBA, en Ingeniero White, a quien responsabilizan por irregularidades.

Explican que están en “estado de alerta y movilización, contra la empresa de seguridad Com Privada S.R.L”, que presta servicios en lugares como Wal Mart o TRANSBA.

Mediante un comunicado, aseguran que no cumplen con los derechos laborales de los trabajadores, ya que “no respetan las 48 hs semanales, no entregan el uniforme en tiempo y forma, no pagan horas extras ni feriados y abona los sueldos en cuotas”.

Una de los puntos más importantes de la denuncia tiene que ver con los despidos sin justificación y comunicaron que cuando los trabajadores se niegan a firmar recibos, “la empresa les falsifica las firmas y la entrega a los clientes esos recibos con la firma apócrifa”.

También explicaron que no permiten que se afilien al sindicato.