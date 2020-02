“Somos dueñas de nuestro cuerpo” ¡La contundente opinión de Soledad Silveyra!

Cabe recordar que Barón, tras la fuerte repercusión de sus afiches, salió a pedir disculpas. “Aparezco ahora que me siento un poco mejor, estoy un poco mejor. Quisiera pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos susceptibilidades quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Quería arrancar diciendo eso, las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona lo hice, no fue mi intención y no lo sería jamás”, indicó.