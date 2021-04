«Solo salgamos a trabajar, a realizar actividades indispensables, y a llevar a los chicos a la escuela», pidió la ministra Vizzotti

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo al evaluar la situación de la pandemia de Covid-19 en el país que “necesitamos pedirle a sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria” y convocó a que “solo salgamos a trabajar, a realizar actividades indispensables, y a llevar a los chicos a la escuela”.

Fue al brindar una conferencia de prensa desde la Casa Rosada en la que aseguró también que “estamos en un momento crítico desde lo social y lo emocional”. Además afirmó que “la situación es delicada” en el avance de la pandemia ya que “el sistema de salud está en tensión”.

La titular de la cartera sanitaria llamó la atención sobre que “ha aumentado al 10 por ciento el porcentaje de las variantes del Reino Unido y de Manaos”, que si bien “no están circulando en forma predominante, están en aumento y eso también es una preocupación”.

Aseguró que “la Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores”.

Vizzotti estuvo acompañada por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, y la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte.

Castelli ratificó la utilidad de las vacunas que se aplican en el país pese a lo cual llamó a “ser cautos” y continuar con los cuidados.

Detalló que la cartera hace un análisis de vigilancia de los casos de contagio luego de la inmunización y señaló que “a la fecha, con más de dos millones de aplicaciones de Sputnik, a los 14 días de la aplicación del primer componente, hemos tenido un 0,27% de casos notificados”.

“En el caso de Sinopharm, a los 14 días de la aplicación de la primera dosis, solo se han notificado 0,49 por ciento de personas contagiadas. Y en el caso de Covishield, sobre 578 mil aplicaciones, tenemos 0,46 a los 14 días”, detalló el subsecretario de Estrategias Sanitarias.

Sobre el estado actual del sistema de salud, la ministra Vizzotti expuso que “el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión, sobre todo las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no Covid porque nuestro sistema de salud se encontró trabajando dando respuesta a demanda retenida, a otras patología que debían atenderse”, explicó.

Precisó que “se está trabajando muy fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires” que “es el lugar donde está aumentando en forma más acelerada el número” para “volver a expandir la posibilidad de camas de terapia intensiva y también trabajando fuertemente para poder generar ámbitos de internación o aislamiento de pacientes leves en ámbitos no hospitalarios”.

La funcionaria volvió a pedir el compromiso de toda la sociedad para cumplir las recomendaciones de evitar “toda actividad que no sea prioritaria” y que “nada que pueda dejarse para el futuro se haga”.

Vizzotti dijo que “estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener la mayor cantidad de actividades posibles, mantener la producción, y mantener la presencialidad mientras seguimos vacunando”.

“Estamos vacunando a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Ya tenemos más del 65 por ciento de las personas mayores de 80 años con la primera dosis y más del 60 por ciento de las personas entre 70 y 79 años. Nuestro personal de salud tiene 95 por ciento una dosis y 60 por ciento el esquema completo”, detalló.

Además, agradeció a los comunicadores sociales que “están poniendo en valor la utilización del barbijo” y los convocó a dar información certera y ejercer “su rol con máxima responsabilidad”.

También reclamó que “todo el arco político esté a la altura de las circunstancias” ya que “no es momento de generar más tensión”. “Necesitamos calma, consenso y no vamos a dejar de trabajar para lograrlo” remarcó.

Ante la consulta de si existe en esta ola un mayor impacto en la población más joven, Analía Rearte aseguró que el año pasado “las personas menores de 60 tuvieron menos gravedad pero hubo siempre un porcentaje de casos que tuvo internación en terapia y mortalidad y cuanto más casos esa proporción es más alta en números absolutos. Por ahora no está variando en relación al año pasado y lo estamos evaluando continuamente”.

Finalmente, y con respecto a los cuidados, Carla Vizzotti dijo que “es imperioso recordar” el uso correcto de barbijos; el mantenimiento de la distancia social; tener ventilación cruzada de ambientes, “reducir reuniones sociales y si tenemos síntomas no subestimarlos”.