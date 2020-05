Sólo los padres podrán despedir los restos del médico bahiense muerto en Esquel

La familia del médico bahiense Ramiro Federico Bassi, fallecido en la tragedia aérea de Esquel, atraviesa el dolor de su muerte de una manera muy especial. Las restricciones a la circulación tomadas durante la cuarenta por el Coronavirus impiden a muchos de ellos darle el último adiós.

“No habrá velatorio. En el entierro mis padres van a estar solos. Está mi hermana en Bahía, que es la única que puede ayudar. Hay gente que quiere ayudar, pero no se puede. Y está bien que no se pueda, pese a lo difícil que es, está bien que no se pueda. Está bien que no haya velatorio, porque si no después vamos a terminar lamentando más muertes todavía”, dijo Sebastián, uno de los hermanos del médico cardiólogo.

Su familia le decía Federico, sus compañeros de trabajo lo llamaban Ramiro. Nació en Bahía Blanca, pero luego de terminar el secundario fue a Buenos Aires a estudiar medicina. Luego se radicó en Quilmes. Allí ejercía como cardiólogo de la Unidad Coronaria del Sanatorio Modelo de Quilmes y desde el 2007 trabajaba en el Hospital Argerich. También obtuvo un grado en Evacuación Aeromédica en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, lo que le permitió trabajar en una empresa especializada en vuelos sanitarios.

Viajar a cualquier parte del país o del exterior era parte de su rutina. Su hermano Sebastián contó que muchos de esos vuelos “eran de emergencia y algún que otro programado. Él iba y en el camino al aeropuerto de San Fernando avisaba por Whatsapp y eso fue lo último que pasó. Puso: ´estoy yendo a Esquel´”.

“En ese momento (del accidente) mi mamá llama para avisarme que se había caído un avión en Esquel, y entré a twitter y vi la foto del avión en llamas. Sabía que era ese, porque por el tema de la pandemia no hay tantos vuelos. La duda era saber si estaba entre los muertos o los heridos. Me enteré por los medios del accidente. Tardamos en comunicarnos con el hospital. Hasta que conseguí el número del juzgado y ahí nos dieron la confirmación”, recordó visiblemente emocionado.