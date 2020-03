Solano: «para garantizar las medidas contra la pandemia de Coronavirus es necesario que el Estado ponga los recursos necesarios»

El diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda Gabriel Solano presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que exige partidas presupuestarias de emergencia, comités de salubridad y licencia obligatoria para mayores de 65 años y embarazadas

Será tratado en las próximas reuniones de la Comisión de Salud y establece las siguientes medidas:

Una partida presupuestaria de emergencia para abastecer de insumos a hospitales y escuelas en los cuales se han denunciado faltantes básicos como alcohol en gel, barbijos, guantes y desinfectantes. La creación de comités de higiene y salubridad interdisciplinarios compuestos por trabajadores de cada hospital y escuela para controlar la aplicación de los protocolos establecidos y la provisión de los insumos necesarios. Establecer la licencia obligatoria con goce de sueldo de 14 días para los trabajadores mayores de 65 años y más, embarazadas y población en riesgo en el ámbito público y privado. Suspender por 14 días todas las actividades públicas y privadas que congreguen más de mil personas.

Solano afirmó que: “para garantizar las medidas contra la pandemia de Coronavirus es necesario que el Estado ponga los recursos necesarios. Hemos detectado faltantes de insumos básicos en los hospitales y de elementos de prevención del contagio en escuelas, denunciados por sus propios trabajadores. Es por eso que los trabajadores deben jugar un rol central y conformar comités de higiene y salubridad para controlar al gobierno. A su vez las medidas restrictivas no pueden quedar en la voluntad individual de cada persona. Muchos mayores de 65 años trabajan y tienen una presión para seguir haciéndolo por parte de sus patrones, lo mismo con las personas embarazadas o inmunodeprimidas, es por eso que planteamos una licencia con goce de sueldo obligatoria para todos ellos. Finalmente llamamos la atención sobre una presión por parte de empresarios para no suspender actividades que implican un público masivo ya sean culturales o de otro tipo para no afectar sus ganancias, es por eso que planteamos suspenderlas por ley”, finalizó.

A su vez en el día de mañana el cuerpo legislativo aprobará dos pedidos de informes que presentados por Solano para que el poder ejecutivo responda sobre las medidas adoptadas hasta el momento para contener de las epidemias de dengue y coronavirus

En tercer lugar y recogiendo las denuncias de los trabajadores de los hospitales porteños sobre la falta de insumos y preparación para hacer frente a la pandemia, Solano convocó a una audiencia pública el día viernes 13 de marzo para tomar iniciativas y exigir al gobierno de la Ciudad las medidas necesarias