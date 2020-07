Solano: “Larreta y Quirós mienten para levantar la cuarentena”

El legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, se refirió a la situación sanitaria en la ciudad de Buenos Aires y las decisiones del Gobierno nacional, de la Ciudad y de la Provincia respecto con la cuarentena.

Solano dijo: “Como denuncia la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, no hay 400 camas de Terapia Intensiva para la atención de pacientes sino 263 en el sistema de salud público. Lo que significa un 40% menos que lo que sostienen Larreta y Quiros. Y según el propio presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, en el sistema privado, que atiende al 70% de los casos de Covid, la ocupación de las camas de terapia es del 81%. En sus propias palabras `no estamos mejor sino peor`, desde el punto de vista de la capacidad técnica para atender pacientes.”

“Lo que sí hay es un operativo de Rodríguez Larreta y de Quiros, de acuerdo con Alberto Fernández y Kicillof para levantar la cuarentena. Sostienen tener la situación bajo control pero el sistema de salud ya está colapsando. El levantamiento de las medidas de aislamiento de la población no responde la capacidad del sistema de salud ni a razones epidemiológicas, es producto de la presión de los lobbys empresariales. Las personas que se contagian son los trabajadores de actividades que se han ido autorizando sin más criterio que la presión patronal, que además trabajan sin protección.”

“En la sesión de la legislatura de mañana vamos a reclamar por estos temas y que se mantenga una cuarentena bajo criterios sanitarios, con asistencia estatal a los trabajadores desocupados o sin ingresos para atravesar esta etapa sin exponerse al contagio por salir a conseguir recursos para subsistir u obligados a ir a trabajar por presión patronal.”