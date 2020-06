Solano: «Hay que apoyar la rebelión del pueblo norteamericano rompiendo con el FMI y la deuda usuraria»

Esta tarde, el Frente de Izquierda Unidad movilizó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, a metros del Obelisco, para repudiar el asesinato de George Floyd y solidarizarse con la lucha del pueblo norteamericano

Allí presente, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano dijo: «El crimen de Floyd es un detonante de una revuelta porque tiene como trasfondo el cuadro de miseria que aqueja al pueblo norteamericano y especialmente a la poblacion negra, que sufre décadas de violencia y crímenes de odio. Denunciamos también la desaparición y asesinato de Luis Espinoza a manos de la policía en Tucumán y la represión en Chaco contra el pueblo qom por parte del gobierno de Jorge Capitanich. El FIT lucha contra todo atropello del Estado contra las masas”

Y agregó: “El silencio cómplice frente al crimen de Floyd y la brutal represión desatada por Trump del Gobierno argentino se explica por su sometimiento a los acuerdos con el FMI y los bonistas. El mensaje del Frente de Izquierda es claro y es opuesto: tenemos que aprovechar la rebelión del pueblo de los Estados Unidos, en el corazón del imperialismo, con alcance internacional, para rebelarnos nosotros también contra el sometimiento nacional al FMI y la deuda usuraria. No queremos ningún acuerdo con BlackRock, no queremos que Guzmán le pague nada al FMI, no queremos ningún acuerdo colonial»