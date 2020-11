Solano: “Guzmán y Fernández reciben al FMI con la alfombra roja de un nuevo ajuste jubilatorio”.

El dirigente del Frente de Izquierda Unidad participó del acto realizado frente al Ministerio de Economía y denunció que mientras el gobierno le garantiza beneficios a los fondos de inversión retira el IFE 4 e impulsa una reforma jubilatoria de ajuste.

Solano: “Martin Guzmán y Alberto Fernández pusieron la alfombra roja para recibir al FMI con un plan de ajuste que va a afectar a todo el pueblo argentino. La noticia más importante del momento es que cuando llega el FMI el Gobierno anuncia una formula previsional para reducir nuevamente las jubilaciones en Argentina. Dicen que sistema previsional no es sustentable si no se hace un ajuste. Pero es falso que los jubilados viven del Estado. Es al revés: la plata de la Anses está siendo saqueada. Siguen discutiendo si va a haber IFE 4 o no y a partir del 1ro de enero se va a aplicar un tarifazo para descargar en la población el ajuste que reclaman los capitalistas.”

“Mientras el pueblo sufre un ajuste a las empresas y especuladores le otorgan todo tipo de beneficios. Martin Guzmán, el hombre del FMI, acaba de entregar a los fondos de inversión que hicieron grandes ganancias con el macrismo la posibilidad de fugar dinero de Argentina convirtiendo en dólares los préstamos en pesos al 16% anual. Entonces, al que no tiene trabajo le saca la IFE; a los jubilados le recorta los haberes; a la población, tarifazo y a los fondos de inversión, salir del país con beneficios extraordinarios. Queda claro para quien gobiernan. Y van a mandar el pacto con el FMI al Congreso nacional porque saben que ahí, el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo se van a arrodillar frente al FMI. La única fuerza que no se arrodilla frente al FMI es el Frente de Izquierda.”