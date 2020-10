Solano acusó a Quirós de defender los intereses de la salud privada

Este mediodía, desde la masiva marcha de enfermería que se movilizó de Congreso a Legislatura reclamando el reconocimiento de la profesión en la Carrera Profesional de Salud, el legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, acusó al ministro de Salud, Fernán Quirós, de negar este derecho en defensa de los intereses de la salud privada.

Solano dijo: “La movilización es contundente: los y las enfermeras piden por el pase a la Carrera Profesional y el fin de la discriminación a su trabajo. El único motivo por el que Larreta y Quirós mantienen a los enfermeros fuera de la Carrera Profesional de la Salud es en defensa de los intereses de los empresarios de la salud privada que no quieren aumentar los sueldos ni otorgar derechos laborales a los enfermeros. Los bajos salarios producto de no reconocerlos como los profesionales que efectivamente son, permite también que el sector privado pague bajos salarios. Por lo tanto, no les reconocen que son profesionales a pesar de sus estudios, formación y tarea que realizan cotidianamente. Lo mismo sucede con el Estado: prefieren mantener a los enfermeros y enfermeras trabajando a doble turno, en múltiples hospitales y sin los recursos suficientes aunque eso implique la base del problema de la insuficiente capacidad del y atención del sistema de salud. Es una discriminación intolerable y sin otra justificación que esa. Exigimos el tratamiento del proyecto de ley por el reconocimiento de la Carrera Profesional de los y las enfermeros.”