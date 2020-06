Sol Pérez no se queda atrás y enfrenta a Romina Malaspina con sensuales looks

Sol Pérez es una de las famosas que más repercusión genera con cada trabajo. Sus inicios estuvieron marcados como «La chica del clima» y luego fue experimentando distintos ámbitos. Sin embargo, en su nuevo rol como conductora encontró una rival. Con su belleza y curvas, Romina Malaspina se impuso por sobre la trayectoria y estallaron los rumores de rivalidad.

Si bien cada una se diferenció en las redes sociales, también lo hicieron con sus provocativos looks. Luego de usar el top de red, Romina Malaspina no dejó de apostar por outfits reveladores que dejan al descubierto mucha piel. Sin embargo, Sol Pérez no se quedó atrás e hizo lo propio pero con pequeños detalles que la diferenciaron.

Ambas conductoras son dueñas de un escultural cuerpo. Por eso, buscan resaltarlo con atuendos ajustados que marcan sus siluetas. Si bien Romina Malaspina tiende a mostrar más piel, Sol Pérez no se queda atrás y lo realiza pero con prendas un poco más escotadas o con detalles donde si bien resalta su cuerpo, no lo muestra de igual manera que su colega.

De hecho, en sus principios como conductora de Canal 26 Sol Pérez mantuvo un estilo más sobrio con prendas ajustadas, pero no tan diminutas cómo solía usar siendo panelista. Si bien buscó formalizar su look, mantuvo su sensual estilo y lo fue adaptando con cada programa. Mientras que en el caso de Romina Malaspina, apuesta por looks más osados y jugados que causan sensación en todos.