Sol Pérez estará en Masterchef Celebrity 2.

Sol Pérez se convirtió en la aspirante número 13 de Masterchef Celebrity Argentina 2

Ya por culminar el mes de enero, todo está dispuesto para que en cualquier momento inicien las grabaciones de la segunda temporada del reality culinario de Telefe Masterchef Celebrity Argentina. Y justo hoy en horas de la tarde, se conoció quién será la nueva aspirante que ingresará a las cocinas: Se trata nada más y nada menos que de Sol Pérez, es así como la chica del tiempo de canal 26 deberá demostrar sus habilidades en las cocinas. A través de sus redes sociales, la modelo y estudiante de Derecho Sol Pérez compartió una fotografía donde se la ve firmando el contrato con Telefe. Por su parte, desde el Instagram del canal se publicó la plata donde se acredita a Sol como una de las aspirantes a ganar del segundo trofeo de Masterchef Celebrity Argentina.

La modelo Sol Pérez no pudo ocultar su alegría al compartir la imagen, incluso la acompaño del mensaje: «Una de las fotos que más me gusta y la tenía guardada. Ya puedo contarlo: voy a ser parte de Masterchef argentina. Gracias @boxfishtv y @telefe por la oportunidad y gracias a ustedes que me acompañan siempre», escribió la ahora aspirante a Masterchef Celebrity Argentina en su cuenta en Instagram.

Sol Pérez ahora deberá enfrentarse en las cocinas de Masterchef a otras celebridades de nuestro país como: Flavia Palmiero, María O’Donnell, Carmen Barbieri, Juanse, Cae, Candela Vetrano, Andrea Rincón, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, Gastón Dalmau, Dani «La Chepi» y Mariano Dalla Libera.

En esta nueva edición de Masterchef Celebrity Argentina , hay un grupo de celebridades bastante heterogéneos, conformado por periodistas, músicos, deportistas, actores, actrices y modelos.

Además la segunda edición de Masterchef Celebrity Argentina volverá a contar el jurado realmente de lujo, conformado por los chef de talla internacional: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. ¿Será que Sol Pérez será la Vicky Xipolitakis de esta nueva entrega del reality culinario de Telefe? El tiempo lo dirá.