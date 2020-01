Sofía Zámolo a Cinthia Fernández: «Lo único que haces es defenestrar a todas las mujeres»

C

inthia Fernández se había enojado con las vayainas por un comentario que hicieron sobre su ex pareja Martín Baclini y una comparación con lo que fue la figura de Ricardo Fort.

«¡Me mata la caradurez! Zámolo y Rucci son las peores. Cuando Sofía era lo novia de Hoppe trataba mal a todo el mundo. Ella entraba a Ideas del Sur como oliendo popó. ¡Y no la vayas a tocar! Era una estrella”, dijo la panelista de «LAM».

Hablé de cómo entendía a otra mujer que estaba pasando una situación así. Te voy a aclarar este temita: yo el único momento que salí con alguien no trabajé en Ideas del Sur, tenés que informarte bien», indicó. Y remarcó: «Yo sé que sufriste y la pasaste mal. Yo no me voy a poner a atacar a otra mujer, te lo digo de corazón».