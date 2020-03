Sofía Gala causó polémica en la red con una frase sobre el trabajo

En medio de la promoción de su nueva película «Respira», Sofía Gala abordó todo tipo de temas y respondió a todo. Aunque una reflexión que realizó sobre el trabajo la posicionó como tendencia en las redes sociales por la polémica que dividió a los usuarios.

Mientras abordaba el tema de sus adicciones, la actriz de 33 años hizo referencia a la importancia de seguir trabajando y remarcó: «Hacer lo que uno ama, cuando se habla de trabajo y de la dignidad, y de todo eso. ¿Cuántos trabajamos de lo que nos gusta realmente? Qué pocos somos… Nunca el trabajo va a ser digno mientras todos tengamos que trabajar para comer; es algo vital y necesario», dijo Sofía en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro para Teleshow.

Y siguió: «Pero los los que podemos vivir de lo que amamos, es un privilegio. Yo me siento totalmente privilegiada. Por supuesto, hacer esto, que es mi expresión, es enorme».

La frase causó un revuelo importante en Twitter, donde miles de usuarios se pusieron a debatir sobre el tema, dividiendo la opinión. Si bien muchos coincidían con la actriz, otros la criticaron fuertemente.

En la entrevista, sobre los ataques que suele recibir, la actriz dijo: «Trato de que no me afecten. Uno es sensible un poco a que de golpe en un debate en donde uno puede estar discutiendo y tener distintas ideas de golpe sos falopera, drogadicta; se mezcla cualquier cosa. Es muy difícil discutir las ideas porque solo recibís agresión».

«En mi caso me ha pasado con cosas que he dicho y pensado, pero también me ha pasado de señores y señoras de la televisión hablando de mi enfermedad, cuando mi mamá me expuso de maneras deplorables y horribles, y aún tienen lugares en los medios. Hay mucha hipocresía. Fue un tema que antes de que yo lo pueda hablar se expuso, y esa es una situación muy delicada. Y no me ha pasado solamente a mí, hay casos en que han perseguido a gente… También me pongo a pensar hasta dónde llegan los medios, cuál es el límite. Hace poco se me hizo todo un seguimiento en Uruguay, cuando estuve de vacaciones, en el cual nunca vi la cámara, nunca vi a la persona que me siguió».

Ahondando sobre su lucha contra la adicción a las drogas, dijo: «En la adicción, el contar es muy importante. Adicción significa lo no dicho. Entonces por eso están los grupos grandes donde la gente se junta, los grupos de ayuda, que son gratuitos, que cualquier puede acceder. En en este momento no voy más a los grupos de apoyo. Pero fui durante mucho tiempo. Fue mi contención para salir. En los grupos lo que se hace es compartir tu experiencia, ver que el otro está igual que vos, no sentirte avergonzado por esas cosas que hiciste estando en consumo. Es muy importante compartir. Y eso es lo que ayuda. Porque uno tampoco tiene la verdad de nada; cada persona es distinta y atraviesa situaciones distintas. Pero lo que realmente ayuda es contar, y no solo eso, todo».

Por otro lado, la ganadora del premio a Mejor Actriz del Festival Internacional de Cine de San Sebastián ​en 2017, se metió en el debate sobre la prostitución tras la polémica del afiche de Jimena Barón. «Cuando hablamos de afuera del feminismo me parece rarísimo porque para mí el feminismo significa igualdad, que todos tengamos los mismos derechos. No es que lo que queremos es que las mujeres hagan lo mismo que hicieron los hombres o que hizo el machismo porque tampoco son los hombres, es toda una cultura», sostuvo.

En 2017, en pleno estreno de Alanis, la película en la que interpretó a una prostituta, la hija de Moria Casán defendió a las trabajadoras sexuales y expresó que “muchas lo hacen porque es su trabajo, y es terrible que no tengan los mismos derechos que cualquier trabajador«.

“No todas tenemos que pensar lo mismo. El debate que se habla ahora tiene mucho que ver y es un poco parecido al debate del aborto en cuanto a que no hay necesidad de que todas pensemos lo mismo, pero sí hay algo que está pasando y tiene que ser resuelto ya. En el medio hay gente involucrada que se muere, que le pasan cosas. Hay situaciones en las que está el debate moral por un lado y la realidad que está pasando, que es inminente y que se tiene que resolver. Ahí la discusión tiene que pasar a otro plano. Yo no creo que todas tengamos que estar de acuerdo, pero lo que sí creo es que no tenemos que pelearnos más entre nosotras”, manifestó al respecto.