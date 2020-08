Sistema educativo: confirmaron cuándo van a terminar las clases y qué pasará con la promoción de los alumnos

Nicolás Trotta dio tres motivos por los que habría tomado la decisión. El primero tiene que ver con lo ya dicho anteriormente, que el atraso en los contenidos no se puede resolver con algunas semanas más del tiempo estipulado. El segundo tiene que ver con el esfuerzo de los docentes y los padres de los alumnos ante las clases virtuales en cuarentena. El tercero fue explicado por la periodista Jésica Bossi: «No saben cuál será la situación epidemiológica en enero». Una de las dificultades es definir qué pasará con los colegios privados.



Trotta sobre el fin del ciclo lectivo.

«Falta resolver el problema de la mora que hay en los colegios privados. Hay una mora de entre el 40 y el 70%», precisó la columnista. Lo que resta resolver es cómo va a ser la promoción de un año a otro. Lo que ya aclaró el ministro de Educación al respecto es que no será automática: «Cuando insistimos en que no habrá promoción automática, lo que queremos decir es que un alumno que termina tercer grado no va a pasar a cuarto el año próximo como si nada hubiera sucedido».

Para explicarlo mejor, Trotta agregó: «Más allá del esfuerzo que se está haciendo, habrá que definir un esquema de reorganización pedagógica que se extenderá hasta 2022, en principio». Rolando Barbano, en Radio Mitre, opinó al respecto y dijo que «nadie está hablando del daño que le provoca a los chicos perder su sociabilidad». «Los chicos no tienen clases desde el 13 de marzo. Yo digo que en octubre abran las escuelas», lanzó. Esa es la otra medida que estaría analizando el Gobierno provincia por provincia.