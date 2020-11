Sin recolección de basura en la ciudad.

Desde el gremio de Camioneros informaron que la prestación «está paralizada» por tiempo indeterminado. Reclaman la presencia de «un interlocutor válido» entre el Municipio y el sindicato, tras el alejamiento de Ernesto Aguirre.

El secretario general del gremio de Camioneros en Bahía Blanca, Roberto Arcángel, informó que el servicio de recolección de residuos «está paralizado» por tiempo indeterminado en la ciudad.

Según el dirigente gremial, en diálogo con el programa Convergencia de LU2, la medida de fuerza comenzó a aplicarse a las 6 de la mañana y continuará «hasta que no tengamos un interlocutor válido que nos digan qué quieren hacer con la empresa».

Arcángel sostuvo que «están haciendo cualquier cosa con la empresa: renunció la semana pasada el presidente, aunque yo creo que lo hicieron renunciar, y no apareció nadie».

La referencia es al alejamiento de Ernesto Aguirre, en función de una supuesta disconformidad del Ejecutivo con la prestación de la firma. En principio se habló de la asunción de Juan Vélez, ex asesor contable de Bahía Transporte Sapem.

«Me indigna, no sé si son muy inteligentes o muy improvisados. Con nosotros no han hablado en ningún momento, no nos dicen qué es lo que quieren hacer, de qué forma… Y nosotros somos los trabajadores, somos una parte importante. Hay un sindicato al que se le debe tener respeto», exclamó.

El referente de Camioneros pidió «hablar con alguien que tenga poder de decisión del Municipio, porque hoy no sabés con quién hablar».

«Ahí daremos nuestra opinión; nunca pusimos trabas, pero no queremos que un funcionario detrás de un escritorio quiera hacer negocio con los puestos de trabajo y con la plata de la ciudad», cerró.