Sin avances en la reunión entre el Gobierno y Vicentin, la idea de expropiar sigue adelante

El Gobierno rechazó hoy una nueva propuesta de los directivos de Vicentin para evitar la expropiación de la empresa.

Según confiaron fuentes cercanas a los negociadores oficiales, desde la aceitera hicieron “un planteo muy preliminar en la misma línea con lo que esbozaron en la reunión de anoche en Olivos y que el Presidente ya consideró inaceptable”.

Si bien no trascendieron los detalles, la compañía habría insistido con la idea de evitar la expropiación y que a cambio se sumen socios como YPF, cooperativas y algunas empresas privadas.

En ese sentido, los representantes oficiales rechazaron la iniciativa, pero “se dejó la puerta abierta para seguir conversando”, agregó la fuente.

Pese a esto, subrayaron que “la intervención ya comenzó a gestionar la empresa”.

El encuentro tuvo lugar en el edificio de YPF, en Puerto Madero y participaron el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli el ministro de Producción, Matías Kulfas, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y el interventor de la aceitera, Gabriel Delgado.

Expropiación, el camino

En el día de hoy, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Agricultura, Luis Basterra, salieron a reforzar la idea de avanzar con la expropiación de la empresa.

Basterra, calificó como una «decisión estratégica» la iniciativa del Gobierno de intervenir Vicentin y ratificó que «el instrumento» que se aplicará «seguirá siendo la expropiación». Y en ese sentido, apuntó a la administración de Mauricio Macri como una de las causas de la crisis que atraviesa la empresa.

«Acá hay una decisión política estratégica, y es que un tipo de empresa que fue atacada por el huracán Macri y luego quedó en una situación de pandemia, no sea desguazada», afirmó Basterra en diálogo con Antonio Laje por A24.

Por su parte, el Presidente fue contundente: «La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa. No hay otro modo”.

La declaración del primer mandatario habría sido realizada en una entrevista con la periodista Cynthia García, quien publicó en su cuenta de Twitter los testimonios.

La UIF, avanza en la justicia

La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera.

El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.