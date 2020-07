Silvia Süller fue internada por una afección cardíaca

La mediática contó que estuvo internada por tener el «síndrome del corazón roto», y anunció la decisión que tomó tras el episodio. «Te lleva al infarto y hasta la muerte», advirtió. Los detalles.

Silvia Süller sorprendió en la red al contar que el 28 de julio debió ser internada por una «afección en el corazón». Este miércoles, la reina de las mediáticas profundizó sobre su estado de salud, y explicó que ya se encontraba en su casa recuperándose.

«La afección es del corazón y se llama síndrome del corazón roto, y es totalmente emocional. Como me pasó en 2018, ¿se acuerdan? Un infarto… que puede llevar hasta la muerte», sintetizó la mediática, de 62 años, en la primera publicación que realizó junto a una foto que evidenciaba que se encontraba en el Sanatorio Otamendi.

Recordemos que en marzo de 2018, tras sufrir un infarto de miocardio, la exvedette fue intervenida en el Hospital Argerich, donde le realizaron un cateterismo. Luego fue nuevamente trasladada al Hospital Ramos Mejía, donde permaneció internada unos días.

Horas atrás, Silvia Süller compartió una nueva imagen suya junto a un vecino que la acompañó en la internación, y llevó tranquilidad a todos al contar que ya se encontraba descansando en su domicilio. Sin embargo, tras editar su nueva publicación, preocupó al referirse al problema que afecta su corazón.

«¡Hola Sullermaníacos! ¡Ya en casa recuperada! ¡Los leo a todos y les agradezco con el ama todos los mensajes de cariño, rezos y buena onda que me mandaron dándome fuerzas!», arrancó diciendo. Y continuó: «Pensé siempre que sola iba a poder superar el pasado (cosas, gente) como lo hicieron ‘ellos’… ¡pero no puedo!», señaló.

«Tengo una afección al corazón, que esta sanísimo gracias Dios, que se llama ‘síndrome del corazón roto’, googleenlo. Es totalmente emocional, pero ataca al corazón y sin lastimarlo te lleva al infarto, y hasta la muerte misma. Tuve dos y no quiero un tercero», aseguró movilizada por el complejo episodio que atravesó.

Debido a esta situación, Silvia anunció la decisión que tomó para evitar volver a vivir algo así: «Por eso, para tranquilidad mía y todos los que me quieren, les cuento que empiezo terapia la semana que viene. Necesito y quiero olvidar el pasado, y que el subconsciente no me traicione más. Soy muy fuerte y sé que lo voy a lograr. Los quiero!», concluyó. Recordemos que durante años, Silvia ha tenido problemas en su relación con sus hijos Marilyn Süller y Christian Silvio Soldán Süller, éste último fruto de su amor con el conductor Silvio Soldán, su gran amor, a quien la mediática jamás logró olvidar. También se le suma los constantes choques con sus hermanos Guido, Norma y Marcelo. En julio de 2019 murió su madre, Nélida Belgiorno. Y en la actualidad, Silvia Süller se ha mostrado luchando contra la soledad y por subsistir económicamente.

«El síndrome del corazón roto es una afección cardíaca temporal que a menudo es provocada por situaciones estresantes y emociones extremas», explican desde Mayo Clinic. «Las personas con síndrome del corazón roto pueden tener dolor torácico repentino o pensar que están teniendo un ataque cardíaco. El síndrome del corazón roto afecta solo a una parte del corazón e interrumpe temporalmente la función normal de bombeo del corazón. Los síntomas del síndrome del corazón roto son tratables, y la afección generalmente se revierte en días o semanas».