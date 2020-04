«Si la condena queda firme, debería volver al penal», dijo el abogado Vitalini sobre Nazareno Goyak

Juan Vitalini, abogado de la familia de Dana Guiglioni, habló en exclusiva con Informate Acá sobre las últimas noticias del arresto domiciliario de Nazareno Goyak.

«En su momento, yo me opuse a que le dieran el arresto sin la pulsera electrónica. De hecho me pelee con el juez y le derivó el caso a otra jueza. Lo bueno es que no cumple pena como el resto de los arrestos domiciliarios. Si la condena queda firme, para mi tendría que volver al penal» expresó.

Por otro lado, mencionó que era algo de esperar, ya que sabían que si se liberaba una pulsera, tenía la posibilidad de salir. Lo único que resta, es esperar a que la condena quede firme.

Según mencionó, Goyak va a pasar el arresto en el domicilio de su novia. Ella, tiempo atrás, había hecho una denuncia por violencia de género (que luego desestimó) porque la había golpeado salvajemente. «No sé cuánto va a durar esto» sentenció Vitalini en cuanto a la relación de lo jóvenes.

