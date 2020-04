«Si dependiera de mí, no sale ningún preso», dijo el ministro Berni

En medio de la polémica por las excarcelaciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, analizó la situación y entró en el debate nacional que hoy se está dando: “Si dependiera de mí, no sale ningún preso”.

Partiendo de esa base, explicó que “la verdad es que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen por un lado administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno”.