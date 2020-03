Servicio públicos: «Si no se paga, no te lo pueden cortar, pero la deuda está»

Matias Italiano, abogado especialista en derecho al consumidor, dialogó con Informate Acá para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/20 que impide los cortes por falta de pago de los servicios básicos como gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable durante 180 días.

«Es para resguardar a aquellas personas que se encuentra afectada su capacidad de pago. Establece que la empresa que provee de los servicios no puedan cortarlo fundado en la falta de pago» expresó el profesional.

Sin embargo, aclaró que «no es que no se paga el servicio. Es que si no se paga, no te lo pueden cortar pero la deuda está». Y mencionó que las empresas van a financiar a través de moratorias el pago de la deuda.

Por otro lado, dijo que para el tema de la luz y el agua todavía no hay nada establecido, ya que esas áreas le competen ala provincia de Buenos Aires y no al gobierno nacional. La resolución para estos ámbitos seguro salga en los próximos días.

¿A quienes alcanza el decreto?

Residenciales: beneficiarios de la AUH y por embarazo, pensiones no contributivas, monotributo social, monotributo que tengan categoría que no supere dos ingresos mínimos vital y móvil, jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia, quienes cobren seguro de desempleo, electro-dependientes, empleados de casas particulares, aquellos que estén exceptos de ABL o tributos locales.

No residenciales: micro, pequeña y mediana empresa, cooperativas de trabajos, instituciones de salud publicas y privadas, entidades de bien publico que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.