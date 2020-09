Sergio Bordoni sobre el nuevo brote: «Un solo caso positivo nos aisló 100 personas»

El jefe comunal del Distrito de Tornquist conversó con Martín Juliá en LU3 AM 1080 acerca de la situación sanitaria que atraviesa el municipio que gobierna y sobre algunas otras cuestiones de actualidad pero imbuidas también por esta cuestión.

Sobre el nuevo brote que azota declaró que «lamentablemente del día viernes pasado hemos entrado con otro brote de coronavirus, donde tenemos en realidad 26 casos activos. Ya habíamos terminado con el segundo brote, pero apareció un brote nuevo de otra persona. En total en el distrito hubo 134, con 106 recuperados y dos fallecidos».

En la misma oportunidad, el Intendente tuvo que lamentarse con una frase contundente que contribuyendo además a dimensionar el índice de contagiosidad de este virus. «Un solo caso positivo nos aisló 100 personas, si hubieran hecho bien las cosas esas 100 personas no estarían aisladas. Una sola persona me aisló 100 personas y eso no es nada alentador».

En relación a la capacidad sanitaria afirmó que «todo preocupa al sistema sanitario, tenemos cuatro camas de terapia intermedia nada más. No tenemos terapia intensiva en nuestro hospital, y viendo como esta Bahía Blanca de colapsado en camas de terapia, es preocupante».

SOBRE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA

Por este nuevo brote se suspendieron las pocas actividades planeadas para esta fecha. «Se pensaba hacer algo al aire libre con distanciamiento social, pero viendo como viene la mano con estos nuevos brotes, se suspendió todo. Y sobre todo en la localidad de Tornquist, porque si bien es en todo el distrito, tenemos los casos en la ciudad de Tornquist, uno o dos casos en Villa Ventana, y tanto Sierra de la Ventana y Saldungaray en este nuevo brote no han sido tocados».

ACTUALIDAD SOBRE TURISMO

«Estamos dejando que venga a pasear gente que esté en fase 5, pero en toda la provincia hay pocos municipios en fase 5. El más cercano es Suárez y no hay mucho mas de los que están cerca. La mayoría están en fase 4 y en esa fase no los dejamos entrar. Y desde tornquist con este nuevo brote, tratamos de ir lo menos posible a Sierra de la Ventana o Villa para no contaminar otra parte del distrito».

