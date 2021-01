Sergio Berni opinó sobre el caso de Carolina Píparo: “Lo que se cuestiona es el abandono de persona”

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que un accidente lo puede tener cualquier persona, pero que fue raro que luego la diputada arrastre la moto 330 metros.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue al programa “Polémica en el bar” de América TV y opinó sobre las acusaciones a Carolina Píparo, afirmando que si bien un accidente lo puede tener cualquier persona, lo que se le cuestiona a la diputada de Juntos por el Cambio es el abandono de persona y el encubrimiento.

“No tenemos por qué dudar de la diputada Píparo en que sufrió un robo, nadie puede dudar de eso. Ahora después hay que determinar si fue un accidente, que sería un hecho culposo, y por qué después de haber tenido un accidente arrastró la moto 330 metros. Y después aparece en escena el secretario de Seguridad de La Plata, entonces se sospecha de un encubrimiento por parte de la municipalidad”, expresó.

Berni también aseguró que los videos de las cámaras de seguridad que entregó la municipalidad de La Plata estaban editados, e intentó mostrarse cauto al decir que “hay que dejar que la Justicia determine que fue lo que pasó”. De todas formas, manifestó: “Es muy raro que una persona arrastre. Un accidente lo puede tener cualquiera, pero acá se cuestiona el abandono de persona y el encubrimiento”.

“Esperemos que la diputada lo pueda demostrar. El problema fue el abandono de persona, que es cuando tienen un accidente y se dan a la fuga. Además, una cosa es el juzgamiento de una persona común y otra la de un funcionario público. El funcionario tiene deberes y obligaciones. Si se los confundió con los motochorros o no, eso no tiene ningún tipo de eximición jurídica”, completó.

Píparo había criticado en el día de ayer a Berni y al gobernador Axel Kicillof en su cuenta de Facebook: “Diez años después cuando vuelvo a ser víctima en la provincia de Buenos Aires, el gobernador y sobre todo el ministro de Seguridad muestran mezquindad política y personal. No solo no se liberan la totalidad de mis llamados al 911, sino que entregan solo dos y casi 72 horas después, permitiendo que se ponga en duda la veracidad de lo que me pasó”.