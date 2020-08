Sergio Berni mostró cómo entrena para «volver a la primera línea de batalla»

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se recupera del coronavirus y se prepara para volver a sus funciones

Con un spot casi cinematográfico, Sergio Berni mostró cómo se recupera del coronavirus para volver a cumplir sus funciones como ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El video lo publicó en sus redes sociales. «Nos preparamos para volver», tituló. Y agregó: «Porque la provincia merece el esfuerzo de todos nosotros». Finalmente agradeció los mensajes de los ciudadanos, que aparecieron en el clip, que le desearon una pronta recuperación: «Gracias por sus mensajes de acompañamiento. Tu fuerza es mi fuerza».

En el video no solo se ven los mensajes de apoyo de los usuarios de Twitter sino que también se lo puede observar entrenando y poniéndose a punto para volver a cumplir su rol en la Provincia. La música épica en el clip no faltó.

En cuanto a su estado actual aseguró que se encuentra «muy bien». “El día que me hice el hisopado me dio positivo y a las pocas horas comencé con los síntomas. Pero como ya estaba preparado para esta situación, porque sabía que más temprano que tarde me iba a contagiar porque trabajamos en los lugares donde mayor circulación existe, inicié un protocolo y me coloqué todos los fármacos que me tenía que colocar acá en mi casa, solo, y amanecí sin ningún tipo de síntoma”, sostuvo.