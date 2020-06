Sergio Berni apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta

En ese sentido, agregó que “si en la ciudad aumentan un 10% la cantidad de casos, ese aumento repercute negativamente en la provincia. Y necesitamos 1700 más de esfuerzo más apagar esos focos”. “Usted no puede decir ´en la Ciudad estamos bien, abrimos y si esto repercute en la provincia, que Kicillof se haga cargo`. Hay que ser totalmente solidarios”, declaró esta tarde.

“La Ciudad puede tener una situación más holgada, pero repercute en la provincia. Por lo tanto hay que ser más solidarios y comprensivos. Hay que pensar que repercute negativamente en el conurbano”, opinó. Es por ello que Sergio Berni consideró que “toda la actividad de relajamiento en la Capital a nosotros nos impacta en una escala mucho más grande”. Por esta razón, añadió que “cuando uno está compenetrado y acompaña, tiene que acompañar desde lo verbal, lo gestual y la acción”.

“Cuando el Gobernador dice ´por favor no abramos tal actividad porque nos va a impactar negativamente`, y del otro lado de la General Paz no se hace, no hay una conducta solidaria”, criticó el funcionario bonaerense. “El jefe de gobierno porteño pertenece a un espacio político. Ese espacio político tiene que tomar definiciones y la definición en este momento debería ser acompañar este transe”, manifestó.

“Está claro que el espacio político del PRO no está alineado ni está consustanciado de manera responsable con las decisiones del Presidente. Por eso no hay conducción”, aseveró. “A mí no me entra eso de que algunos sectores dentro del PRO son rebeldes y otro no. Es un partido político tiene que haber un alineamiento. Si no se está alineado, no es un partido”, opinó. Para finalizar, indicó que la oposición incurre en una “una estrategia envolvente para desgastar permanentemente la imagen del Presidente”.