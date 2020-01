Serbia obtuvo la Copa ATP de la mano de Djokovic

La tarea de Djokovic resultó decisiva porque consiguió el empate en la serie a través de la victoria ante Rafael Nadal por 6-2 y 7-6 (4) y amplió así su ventaja a tres partidos en el historial personal con el español, con un saldo de 29 triunfos y 16 derrotas

En sus últimos nueve enfrentamientos en carpeta, Nadal solo quebró el servicio a Djokovic en dos ocasiones y en esos duelos, Djokovic se impuso con el servicio en 29 ocasiones.

Your inaugural #ATPCup champions, 🇷🇸 #TeamSerbia!@DjokerNole/@troicki_viktor clinch the 🏆 over Carreno Busta/Lopez 6-3 6-4 winning the tie 2-1.#SRBESP | #ForTheLoveOfCountry pic.twitter.com/lLCLG86bm4

— ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020