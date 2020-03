“Sentada, no te das vuelta para mirarla” ¡Sol Pérez recibió un fuerte ataque de una primera figura!

La escultural rubia no esperaba esta tremenda traición por la espalda.

Hay mujeres que no dejan a nadie indiferente e, indiscutiblemente, en esa categoría puede colocarse a Sol Pérez, una de las mujeres más esculturales de la televisión argentina que volvió a convertirse en noticia luego de recibir un durísimo cuestionamiento por parte de otra figura del canal donde trabaja, algo que, seguramente, no esperaba.

En Incorrectas, fieles al estilo impuesto por Moria Casán, las panelistas no se guardan nada y, posiblemente, la figura más controvertida del ciclo sea Nora Cárpena que estuvo en El Show del Espectáculo, el programa de Ulises Jaitt y primero le dedicó un fuerte párrafo a Mica Viciconte.

“Yo dije una opinión de lo que pensaba en ese momento. No dije nada malo. Es lo que me parecía. A lo mejor mañana puede ser una conductora excepcional, no lo sé. No sé si tiene ganas de sentarse a estudiar una obra. ¿Tiene ganas de hacer la carrera que está haciendo Sofía Gala? Es otra cosa”, dijo la actriz.

Y luego apuntó todos sus cañones, usando la ironía, contra Sol: “No me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a JOTAX (productora del ciclo) y a Moria… lo mío son opiniones de la señora de la feria. A mí me encantaría volver a estar en el programa y con esas chicas que son amorosas”.

Muy directa, Nora hizo una fuerte declaración: “Ella tiene un cuerpo excepcional y la cara no lo es tanto. Si vos la ves por la calle, es una chica común y si le ves el cuerpo es excepcional. Es una chica con un físico fantástico, como tallado… si no le ves el físico y está sentada, no te das vuelta para mirarla”. ¿Saldrá a responderle Sol Pérez?