Selena Gómez hace fuertes declaraciones luego de lanzar su nuevo álbum

Selena Gómez es una de las celebridades con más seguidores en Instagram y su nombre circula alrededor de todo el mundo con toda clase de noticias, rumores y especulaciones.



La cantante de "Rare" acaba de lanzar su álbum más revelador hasta el momento y además declaró en una nueva entrevista que se sentía aterrorizada de decir algo y hablar abiertamente sobre algunos temas. La opinión pública y algunos críticos siempre se han empecinado en resaltar aspectos negativos de su cuerpo, relaciones amorosas y hasta problemas de salud. Todo esto efecto a Selena de manera profunda pero la chica dorada

ya está lista para resurgir nuevamente.

La cantante afirmó a Billboard; Me encontraría protegiendo a personas que nunca me protegieron o cuidaron de mí. La estrella del pop demostró que ya no tenía miedo de decir lo que pensaba cuando en noviembre pasado defendió a su amiga Taylor Swift en su enemistad contra Scooter Braun y Scott Borchetta. Este pleito tuvo mucha repercusión mediática debido a que los productores de Taylor querían adueñarse del repertorio musical

de la rubia más premiada de la historia.

Gómez ha pasado por varias dificultades en los últimos años, incluida su batalla con el Lupus y un trasplante de riñón, sus rupturas públicas con sus ex Justin Bieber y The Weekend, y su período de rehabilitación para la salud mental por una depresión con episodios de extrema ansiedad.

La gente puede reaccionar como sea que reaccionen, pero sé que estoy orgullosa de sacar la música que hice con el contenido que tiene, porque no quiero nada más que relacionarme con las personas, y quiero que sepan que no están solos y que todos estos sentimientos son completamente normales declaró fuertemente la cantante.

Sus canciones Lose You To Love Me y Look At Her Now son sobre su ruptura de 2014 con Bieber, se rumorea que Crowded Room trata sobre su relación de 2017 con The Weeknd y A Sweeter Place; hace referencia a su diagnóstico de Lupus y luchas de salud mental.