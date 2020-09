Según el titular de CRA, hay productores que quieren “mandarse a mudar” y dejar de invertir en el país

Jorge Chemes dijo que su sector se siente “víctima del Estado”, que no incentiva la producción. De Basterra dijo que es un ministro que no tiene poder de decisión, y que el resto de las entidades “piensan exactamente lo mismo que yo”.

Jorge Chemes, máximo dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestó un profundo malestar con el proyecto para el sector agropecuario del gobierno de Alberto Fernández ya que, según el dirigente, no hay incentivo para producir los U$S 100 mil millones que pretende el Consejo Agroindustrial: “Están viendo un objetivo equivocado”, disparó.

En diálogo con ANDigital, el dirigente rural amplió que “para poder llegar a los U$S 100 mil millones de exportación, versus los U$S 65 mil millones de ahora, tenés que tener medidas de incentivo para que haya más materia prima”, e imputó como error que “en lugar de pensar en incentivar con medidas de Estado a la producción, están cargando con más peso impositivo, con lo cual siguen viendo al campo como una oferta de recurso fiscal y no como un sector de desarrollo”.

“Solamente con industrialización y valor agregado no vas a cubrir las diferencias de precio en los productos que se necesitan”, recalcó luego y, acerca del futuro pospandemia, afirmó que “el mundo va a necesitar alimentos y, si somos inteligentes, podemos tener una diferencia con otros países para poder ser más competitivos; como no tenemos subsidios, somos uno de los países que más barato producimos”.

El ruralista reflexionó que “si logramos ver esta diferencia podemos encontrar un posicionamiento un poco mejor que otros países y podríamos exportar en una forma interesante”.

“El tema es que si desde el gobierno se logra ver esto que estoy planteando podremos aprovechar esta oportunidad; si no, vamos a estar parados de nuevo en la estación viendo pasar el tren y seguiremos sin habernos subido”, completó.

En otro orden de cosas, Chemes afirmó que el resto de las entidades que conforman la mesa de enlace agropecuario nacional “piensan exactamente lo mismo que yo”, e hizo especial hincapié en la distancia que separa al dólar que recibe el productor por sus commodities ($ 55/57), contra el dólar que abonan al adquirir insumos, que llega a un 80 % de brecha.

Respecto a la videoconferencia que brindó el ministro de Agricultura Luis Basterra el pasado 2 de septiembre, Chemes lamentó que el funcionario no refleje en los productores agropecuarios la seguridad que pregona en cada reunión.

En el campo “no hay tranquilidad y esto va justamente en contra de esa seguridad que el ministro Basterra dice querer transmitir. Cuando tenemos alta carga impositiva, lo que se logra es menor inversión, menor crecimiento, desconfianza y la gente empieza a mirar para irse a invertir esa plata en otro lado y no acá”.

Y agregó: “Ya tenemos gente que está empezando a mirar los países limítrofes para mandarse a mudar y no seguir invirtiendo en el país”.

Chemes mencionó que “en cada reunión que mantenemos con Basterra estamos hablando siempre de estos mismos temas y siempre insistiendo y machacando sobre lo que pensamos desde las entidades. Somos bien recibidos, bien escuchados, pero lamentablemente de ahí a dar soluciones no hemos conseguido nada”, se quejó.

Por último, y sobre la renta a la riqueza que se intenta aprobar, Jorge Chemes dijo que “se comete el error de estar gravando al capital y no a la rentabilidad, a las ganancias. Muchas veces el sector agropecuario tiene un gran capital de patrimonio, pero lamentablemente no se tiene un nivel de rentabilidad que permita obtener la ganancia para hacer frente a los impuestos”, concluyó.