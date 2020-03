Sector agrario: Recomendaciones para la comercialización y transporte

El Decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, exceptúa las actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca (art. 6, inciso 13).

Por tal motivo, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, recuerda que se deberá transitar con la declaración jurada (disponible aquí), y recomienda:

– No compartir cabina de camión y si fuera necesario, ventilar la misma permanentemente.

– Contar en la cabina con alcohol en gel o preparado de 30% agua + 70% de alcohol en aspersor.

– Desinfectarse manos, volante y palanca de cambio.

– Ventilar los vehículos entre turnos.

– Ampliar el horario de lavado de transporte para que haya menor concentración de transportistas.

– Mantener distancias mínimas (1.5 metros) con el resto de las personas.

– No compartir mates, botellas, vasos, cubiertos, tasas, teléfonos, herramientas, equipamientos con otras personas. En caso de tener que hacerlo desinfectar previamente.

– Personal mayor de 60 años en población de riesgo, no exponerse.

– En las rutas al utilizar baños públicos lavarse bien las manos y usar las toallas descartables para abrir los picaportes.

– Tener sobres en la cabina donde colocar la documentación que te entregan. Desinfectarse las manos una vez metidos los papeles en el sobre.

– Preferentemente llevar viandas de lugar de origen y todo lo necesario para el viaje de ida y de vuelta.

– Comercialización y Peajes: después de pagar y cobrar, desinfectarse las manos.

– Evitar las reuniones.

– Al manipular mercaderías utilizar indumentaria apropiada. Evitando usarla adentro de la cabina.

– Desinfectarse al cambiarse las ropas.