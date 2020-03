Sebastián Yatra anticipa su canción con Ricky Martin: «Espero que esta canción los pueda acompañar en estos momentos difíciles»

Sebastián Yatra y Ricky Martín estrenarán una colaboración este jueves y los dos cantantes anticipan su estreno en las redes sociales. Hace instantes el cantante colombiano afirmó que la canción va a ayudar a todos los que se encuentran cumpliendo la cuarentena.

«Aún no me lo creo… @ricky_martin #FaltaAmor espero que esta canción los pueda acompañar en estos momentos difíciles, a mi me ha acompañado a superar tantas cosas duras 🙏🏻🤍 este jueves 26.03.20», publicó Yatra en su cuenta de Instagram.

Por su lado, el artista boricua también agradeció a su colega y anticipó el nuevo single: «Que gustazo poder colaborar en esta hermosa canción hermanito. Muchas cosas buenas en camino. #FaltaAmor este jueves. En todas las plataformas digitales».

Todo indica que «Falta Amor» será una canción romántica para quienes anden con el corazón roto. El video se estrenará a la misma hora del lanzamiento del nuevo tema.