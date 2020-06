Sebastián Estevanez contó la vez que estuvo a punto de morir: «Sentía que me iba»

«Estuve 14 días en coma 4, con 5 por ciento de probabilidades de vida», reveló el actor.

En las últimas horas, Sebastián Estevanez lanzó una fuerte confesión sobre una impactante momento del que pocos están al tanto. En 1997, antes de consolidarse como galán en diferentes novelas, el actor sufrió un accidente de tránsito que pudo haber terminado con su vida. «Estuve 14 días en coma 4, con 5 por ciento de probabilidades de vida», contó.

«Sentía que me iba, pero no quería. Hacía fuerza, era como que me quería quedar, quería seguir viviendo. Me quería quedar con mi familia», explicó en diálogo con el programa radial «Agarrate Catalina». Durante la entrevista, detalló que debió pasar 17 días internado en Uruguay y otros tanto en Argentina. «Tengo el recuerdo de que peleaba minuto a minuto por no morirme, se ve que hablaba con Dios, no sé», continuó.

En ese sentido, Estevanez reveló recuerdos del momento que atravesó en terapia intensiva. «Estaba con la máquina que te agujerean los pulmones y el pecho para respirar, no sé si llama neumotorax. Para que viviera, tenían que desenchufarme y ponerme una máscara con oxígeno, y yo tenía que colaborar. Me acuerdo que mi viejo me decía ‘dale, vamos, dale’ y yo le hacía con las manos que me moría, que me asfixiaba», relató.

«Sentí que al tocar fondo y volver, me dieron la posibilidad hacer las cosas de la mejor manera. No me puse religioso, pero sí me propuse hacer bien las cosas», afirmó. Y luego añadió: «No tengo dudas de que el accidente me mejoró, me cambió totalmente y en todos los sentidos. No es que era malo; era travieso».